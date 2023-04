Treći spoj im se zbog Covida produljio na 79 dana u 'raju': 'Trebao je biti petodnevni izlet'

Njujorčani Matt Robertson i Khani Le upoznali su se preko dating aplikacije i ubrzo izašli na spoj. Nakon prvog spoja u indijskom restoranu uslijedio je i drugi za koji su se odlučili okušati u bacanju sjekira, a treći su spoj odlučili dodatno 'začiniti' i skupa krenuti u avanturu pa im je Matt organizirao petodnevni odmor u Guanacastu, Kostarika. "Samo jednom se živi!", rekao je tada Robertson djevojci koju je vidio tek dvaput u životu i pitao je "Što je najgore što se može dogoditi?". A unatoč upozorenjima većine prijatelja, ona se odmah spakirala i otišla s njim na petodnevni spoj.

“Rekla sam si, 'Zašto ne? Opusti se i vidi kako će stvari ići'", priča ona, pa su se 17. ožujka na JFK aerodromu ukrcali na let. Četiri je dana tako novopečeni par uživao u all inclusive odmaralištu, vožnji ziplineom, ispijanju koktela i kupanju na egzotičnim plažama Kostarike, a onda su, dan prije zakazanog povratka, doznali su da su svi letovi za SAD zbog korona virusa otkazani 'do daljnjega'.

Njihov se treći spoj tako, produžio na 79 dana prisilnog boravka u 'raju', a oni su započeli svoju romantičnu priču koja je inače i tema novog Netflixovog dokumentarca Longest Third Date ili Najduži treći spoj. "Bilo je to ludo, nadrealno iskustvo", rekao je Robertson za NY Post.

Nakon 11 dana, odmaralište u kojem su odsjeli zatvoreno je, pa se par do kraja svog boravka snalazio noćeći na raznim lokacijama - uključujući kućicu na drvetu bez zidova s kupaonicom bez vrata. “Na takvim se mjestima ljudi brzo zbliže”, rekla je Le koja je, kad je upoznala Matta baš bila izašla iz duge veze i nije tražila ništa ozbiljno.

A dosada je, priznaje, učinila svoje i ubrzo smo postali intimni i sve više vremena provodili u krevetu. "Kad zapnete zajedno nemate puno toga za raditi osim piti i seksati se", zaključila je.

I premda ih je, kažu, zabavljalo što su tek otkrivali stvari jedan o drugom i upoznavali se, nakon nekog im je vremena bila već muka od tog 'raja na Zemlji' i jedino što su oboje željeli je otići kući. To im se ostvarilo 2. lipnja kad su napokon sjeli na let za Houston, a u Texasu su konačno ušli i u avio za New York.

"Do tada smo već bili 'stari' iskusni ljubavni par", šali se Lee koja je mjesec dana nakon dolaska kući uselila u Robertsonov stan i u lipnju 2021. s njim - i sa francuskim buldogom kojeg su skupa kupili - proslavila prvu godišnjicu ljubavne veze.

