Treba pripaziti: Ove namirnice ne smijete držati predugo u smočnici!

Ponekad smo uvjereni da znamo kako treba skladištiti određene namirnice, pa nas u potpunosti iznenadi kada se one ipak pokvare, čak i ako im nije još prošao rok valjanosti. Iako već znate koju hranu ne smijete jesti nakon isteka roka trajanja, poput mlijeka i sira, ne bi bilo iznenađujuće da niste malo razmislili o hrani koju držite u smočnici, piše Taste of Home.

Kvinoja: Rok trajanja cjelovitih žitarica kao što su kvinoja i pir uvelike ovisi o njihovom sadržaju masti. Toplina, zrak i vlaga tri su glavna neprijatelja cjelovitih žitarica jer ti elementi mogu negativno utjecati na njihova zdrava ulja, što zauzvrat može uzrokovati da vam žitarice užegnu dok stoje u smočnici.“Žitarice bi uvijek trebale izgledati i mirisati blago slatko ili uopće ne bi trebali imati aromu”, navodi Vijeće za cjelovite žitarice. “Ako osjetite pljesniv ili uljast miris, žitarice su se pokvarile.”

Kurkuma: Vaši omiljeni mljeveni začini poput kurkume, cvene paprike i muškatnog oraščića obično svoju snagu nakon otprilike dvije do tri godine. Konzumiranje starih začina nije štetno za vaše zdravlje, ali oni vjerojatno više neće dodati okus vašim jelima. Provedite brzi test mirisanja i okusa kako biste utvrdili je li vaš začin još svjež.

Prašak za pecivo: Ista pravila za mljevene začine vrijede i za sastojke za pečenje. Vrećice praška za pecivo i sode bikarbone s vremenom će izgubiti snagu dizanja, što za vas znači tužan, ravan kolač. Možete testirati njihovu moć dizanja pomoću ovog jednostavnog znanstvenog eksperimenta u vašoj kuhinji: Pomiješajte sodu bikarbonu s octom i prašak za pecivo s vrućom vodom. Ako se pjene i stvaraju mjehuriće, to znači da su sastojci još dovoljno svježi za pečenje.

Orašasti plodovi i sjemenke: Orašaste plodove bez ljuske poput badema i kikirikija možete jesti u razdoblju od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci. Orašasti plodovi i sjemenke obično sadrže veliku količinu ulja i to će ulje užegnuti nakon nekoliko mjeseci u smočnici, rekao je Tryg Siverson, kuhar i suosnivač Feel Good Foodsa. Znakovi užeglosti na orašastom plodu ili sjemenu su miris koji podsjeća na travu ili boju i tamni ili masni izgled. Za optimalnu svježinu i dugotrajnost stavite orašaste plodove i sjemenke u prozirnu vrećicu za zamrzavanje i stavite ih u hladnjak do godinu dana.

Slatkiši: “Ako postoje sigurnosni problemi sa slatkišima, to je obično pitanje kvalitete, a ne pitanje roka trajanja”, rekao je Fadi Aramouni, član Instituta za znanost o hrani. “Općenito, slatkiši se vrlo teško pokvare zbog niskog sadržaja vlage, ali to ovisi o slatkišu.”

Pivo: Čuvanje piva na sobnoj temperaturi nije nužno loše za vaše pivo, ali se može brže pokvariti. Nakon otprilike četiri mjeseca toplina, svjetlost i zrak mogu prodrijeti kroz čepove boca. “Skladištenje bez hlađenja ubrzava starenje i razvoj loših okusa”, poručuju iz programa Cicerone, edukacijska usluga za stručnjake za pivo. “Skladištenje u hladnjaku najbolje je za sva piva u svakom trenutku”, dodaju.

Čaj: Vaše vrećice čaja trebate potrošiti u roku od godinu dana jer će ulja u čaju ostarjeti i dati loš okus vašoj jutarnjoj šalici čaja. Isto vrijedi i za kavu. Prema Isabel Maples, registriranoj nutricionistici, najbolje je da kavu potrošite unutar dva do četiri tjedna. Ljubitelji instant kave imaju nešto više vremena: oko dva mjeseca.

Maslinovo ulje: Svjetlost i toplina nisu prijatelji maslinovom ulju. Ne biste se trebali razboljeti od stare boce maslinovog ulja, ali otvorena boca ovog proizvoda može imati neugodan okus nakon šest mjeseci. Ako maslinovo ulje ne koristite često, kupite malu bočicu kako biste ga mogli iskoristiti prije nego što se okus pokvari.

Brašno od cjelovitog zrna: Većina ljudi svoje brašno sprema u smočnicu, ali zapravo biste ga trebali čuvati u hladnjaku ili zamrzivaču kako bi duže ostalo svježe. Brašno od cjelovitog zrna traje do osam mjeseci u hladnjaku i do godinu dana u zamrzivaču. “Brašno od cjelovitog zrna postane užeglo prije nego bijelo brašno”, rekao je Maples. “To ne utječe na sigurnost hrane, ali utječe na kvalitetu i okus hrane.”

