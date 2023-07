Treba li seks trajati cijelu noć ili je i 20 minuta skroz dovoljno? Evo što kaže stručnjakinja

Seks stručnjakinja Nadia Bokody prisjetila se kako joj je jedan bivši dečko uporno tvrdio da bi seks, da bi bio dobar, trebao trajati satima, dok je po njenim mjerilima u to vrijeme idealno bilo 20-ak minuta. "Cjelonoćno mi je vođenje ljubavi možda bilo primamljivo u 20-ima, ali nakon navršene 30-e godine života tjelesna aktivnost koja traje satima zvučala mi je nerealno, čak i naporno", kaže Bokody.koja se bacila u potragu za relevantnim odgovorom o 'idealnom' i prosječnom vremenu trajanja seksualnog odnosa.

Pronašla je tako jedno istraživanje poznatog seksologa Alfreda Kinseyja iz 1948. godine koji kaže da, bez obzira što bi oni željeli, većina muškaraca (njih čak tri četvrtine) orgazam u seksu postigne već za dvije minute Novije istraživanje iz 2008. godine objavljeno u časopisu The Journal Of Sexual Medicine kaže da prosječni seksualni odnos traje između tri i sedam minuta, dok je po nekim drugim istraživanjima 'normalno' da seks traje od 33 sekunde do sat vremena.

Zanimljivo je, kaže Bokody, da istraživanja uglavnom pokazuju da su žene te kojima za orgazam treba više vremena, no najčešće su muškarci ti koji bi htjeli produljiti vrijeme trajanje spolnog odnosa. "To je možda djelomično zbog utjecaja pornografije", kaže Bokody, jer istraživanja kažu da se četvrtina mladih u dobi od 18 do 24 godine na pornografiju oslanja kao na neki oblik spolnog odgoja.

A kako je u pornografiji naglasak na 'maratonskoj' izdržljivosti i erekciji, dodaje ona, ne čudi što su mladi često nezadovoljni kad im je seks kraći od desetak minuta. Ipak, seksologinja je za The Sun objasnila kako u seksu ne postoji 'normalno' ili 'idealno': nekima seks nije seks ako ne traje cijelu noć, dok je drugima puno draže brzinsko 'hvatanje' pod tušem dok se spremaju za posao.

Pitanje o trajanju seksa bilo je nedavno aktualno i na TikToku, gdje je video s tom temom imao više od četiri milijuna pregleda - a različitih je mišljenja bilo koliko i komentara. Neki su tako tvrdili da im 'seks nikad ne traje manje od tri, četiri sata', dok su se drugi takvoj volji i izdržljivosti čudili: "Nakon 15 minuta počinjem pisati popis namirnica", komentirala je jedna TikTok korisnica izjave o seksu koji traje cijelu noć....

