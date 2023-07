Pogrešno ste cijedili tjesteninu: Na ovaj način je mnogo učinkovitije i lakše!

Jedna je mama podijelila trik za koji tvrdi da će ga sada koristiti stalno, nakon što je priznala da je pogrešno koristila cjedilo sve ove godine. Naime, mama i influencerica na društvenim mrežama Ash Reid, najpoznatija po svojim životnim savjetima, podijelila je video na svom YouTube kanalu pod nazivom '15 Mum Hacks You Need To Know', u kojem dijeli neke od svojih najzanimljivijih trikova, piše Mirror.

U nedavnom videu objasnila je da je upravo otkrila 'ispravan' način za cijeđenje riže i tjestenine, tvrdeći da je to pogrešno radila cijeli život. "Uvijek pretpostavljamo da uzmeš lonac s rižom ili tjesteninom i staviš ga u cjedilo i pustiš vodu da iscuri, ali treba učiniti obrnuto", rekla je.

Umjesto toga, mama iz Glasgowa je predložila: "Trebali biste pokriti svoj lonac cjedilom, ispustiti vodu van i koristiti cjedilo gotovo kao poklopac na vrhu lonca. Na ovaj način voda lako otječe iz tjestenine ili riže i sve ostaje u loncu", dodala je. Pokazujući na svom videu što misli, Ash lako ispušta vodu iz svog lonca bez prolijevanja sadržaja. "To je tako dobra ideja, tako je jednostavno. Ne znam zašto nikad nisam o tome razmišljala obrnuto."

Uz taj trik Ash također dijeli i druge trikove u svom videu, a drugi je izrada košarica s grickalicama za djecu tijekom ljetnih praznika. Predstavljajući kutiju za grickalice u kojoj će sva njezina djeca imati grickalice za taj dan, ona ih uči da budu uključeni u ono što jedu i da prestanu tražiti od nje grickalice tijekom dana.

Mnogi su korisnici hvalili Ash na njezinom videu brzih trikova, pa je jedan obožavatelj napisao: "Dobri trikovi, Ash, hvala na dijeljenju." "Briljantno! Hvala!", komentirao je drugi. "Neki od njih su briljantni! Morat ću ih isprobati!", dodao je još jedan. Redovito objavljujući trikove i savjete na svojoj YouTube stranici, Ash ima preko 85.000 pretplatnika koji obožavaju njezine videozapise.