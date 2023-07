Dopustila je suprugu da izlazi s drugima: ‘To je okončalo naš brak, ali volim povlastice!'

Jedna je žena ispričala kako rado dopušta svom mužu da izlazi s drugim ženama, jer to više koristi njezinom načinu života nego kad su bili u tradicionalnom braku. Tjerajući ga da izlazi na spojeve, ona uživa sve pogodnosti samačkog života, ali naposljetku dobiva mjesto gdje će živjeti besplatno sa svim plaćenim računima i može uzeti slobodnu noć od toga 'majčinskog posla' kad god poželi, piše Mirror.

Objašnjavajući kako par ima trogodišnje djevojčice blizanke, njezin je suprug dugo forsirao poliamorni brak, na što je ona naposljetku pristala iako nije imala interesa pronaći novog supruga. Mama je priznala da joj zapravo nije stalo da nađe nekoga drugoga, samo uživa u blagodatima samohrane majke dok ima lagodan život.

Anonimno dijeleći svoju jedinstvenu situaciju na Redditu, napisala je: "Pet smo godina u braku s trogodišnjim djevojčicama blizankama. Nakon djevojčica, on se zalagao za poligamnu vezu i isprva sam bila protiv toga. Nastavio je navaljivati ​​i konačno sam rekla da. U početku kad bi bio vani s nekom drugom ja bih plakala. Neko sam vrijeme raspravljala o razvodu. Nakon što sam isplakala i sve obradila u glavi, shvatila sam koliko sam ga preboljela. Također sam shvatila da bi me ostavljanje njega dovelo u užasnu poziciju i da bi djevojke morale živjeti cijeli život seleći se svaki drugi tjedan. Onda, dok sam odlučivala što učiniti, shvatila sam povlastice.

On radi puno radno vrijeme, a ona pola radnog vremena predaje nekoliko satova joge ujutro. Dobiva odlično osiguranje kroz njegov posao, odlično mjesto za život i jedva plaćam račune. Tvrdi da je on radio od kuće većinu dana, ali ga je polako uvjerila da ode u ured nakon što se vrati kući s jutarnjih satova joge (oko 9 ujutro). "Tada sam ga tjerala da izlazi na više spojeva, a ja bih radila što god sam htjela s blizankama. Družimo se s drugom djecom i njihovim mamama, gledamo filmove, idemo u parkove i radimo što god želimo. U ovom trenutku ga gotovo nikad nema jer ide na više spojeva s više žena. Ja biram što želim gledati svaku večer nakon što djevojke odu spavati. Rijetko moram čistiti za njim jer ga nema cijelo vrijeme. Uglavnom plaćeni su mi svi računi. Dobivam besplatno mjesto za život. Ako želim slobodnu noć, samo kažem mužu da imam spoj, a on će se brinuti o djevojčicama ili ih odvesti kod svojih roditelja. Obično nemam spojeve, samo idem u kupovinu, jedem sama na nekom mjestu, čitam knjigu u Starbucksu", rekla je.

Tvrdi da je bila na nekoliko spojeva, ali da joj baš i nije do toga da izlazi. "Naša je veza zapravo gotova, ali sada uživam u njezinim povlasticama." Nakon što su mnogi ljudi pokazali zabrinutost zbog njezina načina života, kasnije je dodala svojoj objavi: "Stvarno cijenim vašu zabrinutost. Nisam siromašna ni slomljena. Imam neko nasljedstvo od očeve smrti i mogla bih raditi sate joge puno radno vrijeme i ne moram brinuti o mjestu stanovanja ili slično.Trenutno mi se sviđa ovako jer neću morati viđati svoje djevojke samo svaki drugi tjedan. Neće morati dijeliti svoje stvari između dvije kuće. On uvijek stigne kući do 4:30 ujutro kako bi bio s djevojkama dok ja idem podučavati satove joge. Također sam rekla da postoji šansa da ću upoznati nekoga. Mogućnost da odlučim da sam gotova. Mislim, koja je razlika između odluke o razvodu sada ili kasnije 5 godina, ili 10 godina ili kad god se dogodi? Barem ću znati da sam svojim djevojčicama pokušala pružiti stabilnost u njihovim mladim godinama", dodala je.

Ali drugi korisnici Redditora nisu bili baš sigurni, pa je jedan komentirao: "Razumijem povlastice o kojima govorite. Ali činjenica je da ovisite o nekom drugom. Nikada to ne biste trebali učiniti." "Otvorene veze kada imate djecu suluda su ideja. Poligamija bi bila jedno, ali ovo nije poligamija", napisao je drugi. "Oni nisu dobro. To 100% nije zdrav odnos između dvoje ljudi. I nije zdrav za tu djecu", komentirala je treća korisnica.

No, neki su mislili da je to dobra ideja i podržali su ženine odluke. "Zvuči kao da to prilično dobro funkcionira. Čestitam vam oboma. Nadam se da će komunikacija i međusobno razumijevanje ostati kao/ako se stvari razviju i promjene", glasio je jedan komentar. "Pa, hej, ako vam odgovara - onda samo naprijed i budite sretni. Ali ako nađete nekoga, nemojte sebe lišiti sreće", savjetovao joj je drugi.

