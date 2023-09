Treba ih ignorirati: Ove rečenice preljubnici najčešće govore, a nemaju smisla

Činjenica da se uopće mislite suočiti sa svojim partnerom koji vas vara, znači da ste sigurni da on pokazuje obrasce ponašanja varalice. Najvjerojatnije ste kod njih primijetili neke zajamčene znakove varanja. Ali kada im se stvarno suočite, ne očekujte da će tako lako popustiti, biti vam iskreni i ispričati se za ono što su učinili.

Znate li koje su najčešće i nevjerojatne stvari koje varalice govore kad se suočite s njima? Da, to je istina, varalice daju isprike za varanje koje variraju od potpuno glupih do pomalo šokantnih, piše Bonbology.

"Nemoj me kažnjavati zbog jednog trenutka slabosti": Slabost je kada preskočimo vježbanje, a preljub je puno više od toga. Osoba koja odluči prevariti zanemaruje vezu. Oni svjesno odlučuju biti neiskreni i neljubazni prema vama i u tome leži problem, a ne u slabosti.

"Za ovo nisam samo ja kriv/kriva, previše radiš": "Možda se ovo ne bi dogodilo da si prisutniji/prisutnija". Preljubnik koji prebacuje krivnju nije svjestan svojih postupaka. Čak i da niste bili dovoljno fizički prisutni zrela bi osoba s vama o tome razgovarala i ne bi vas zbog toga prevarila.

"Bio sam zaveden/zavedena, nisam ništa kriv/kriva": Lakše je ljutnju usmjeriti na treću osoba negoli na partnera. Preljubnik to zna i to će probati iskoristiti. Nemojte mu to dozvoliti.

"Mogu se promijeniti, obećajem, sve će biti drugačije": Prvo i osnovno, to je teško za povjerovati. Čak i ako se to dogodi šteta je već počinjena i prošlost se, nažalost, ne može promijeniti. Bez obzira što će se dogoditi u budućnosti ta će osoba uvijek biti ona osoba koja je u jednom trenutku izabrala biti s nekim drugim.

"To je bio samo seks, nemam osjećaje prema nikome osim prema tebi": Partner koji ugrožava vezu samo zbog seksa ne poštuje vas. Ideja da seksualnost i ljubav ne idu zajedno pokazuje nezrelost i manjak sposobnosti za vezanje.

"Pretjeruješ, stvarno si lud/luda":Preljub zaslužuje svaku vašu reakciju, kakva god ona bila. Ne prihvaćajući vaše osjećaje oni umanjuju štetu koju su vam nanijeli.

"Sve je to sad iza mene, ja sam sad novi čovjek": Većina preljubnika će to biti dok ne umru. Čak i ako oprostimo preljub, preljubnik će naći još mnoge druge načine da vas povrijedi. Kada vam osoba jednom pokaže kako vas zapravo malo cijeni bilo bi najbolje da povjerujete u to.

"Ne bih nikada to napravio/napravila da sam znao/znala da ćeš saznati": Ovo je možda najgore od svega. Laži koje se ne saznaju imaju sposobnost postati ogroman teret koji će nas polako uništavati, kao i naše samopouzdanje.

