Da mogu, zavirili bi u svaki skriveni kutak Zemlje: Ovo su 4 najznatiželjnija znaka Zodijaka

Znatiželja je jedna od najpoznatijih ljudskih osobina, a pomaže nam u učenju i osobnom rastu; sigurno čovjek nikada ne bi došao na Mjesec da nije bilo znatiželje, a kao i većina drugih osobina, kod nekih je izraženija nego kod drugih. Ti su ljudi spremniji otići na još neposjećena mjesta, uroniti u enciklopedije i razgovarati s onima s kojima nemaju ništa zajedničko da doznaju njihova iskustva. A prema astrolozima, to može imati veze sa horoskopskim znakom: "Pripadnici tih znakova imaju stalnu potrebu da svojom jedinstvenom perspektivom potiču i druge na razmišljanje i skloni su traženju i pronalaženju rješenja za mnoge svoje i tuđe probleme, u osobnim i poslovnim životima", kaže astrologinja Linda Berry. "Mudrost i oštroumnost, zajedno s njihovim moćnim instinktima, vode ih u onome što rade." A ovo su , a ovo su četiri najznatiželjnija:

4. Strijelac

Strijelac je ispunjen žudnjom za lutanjem i uvijek je u potrazi za sljedećom avanturom. "Za Strijelca svijet je velika knjiga, a on ne može dočekati da pročita svaku stranicu", kaže Berry. "Bilo da se radi o istraživanju skrivene uličice u stranom gradu ili o upuštanju u izazovnu filozofsku raspravu, njihova je žeđ za znanjem i razumijevanjem beskrajna." Razgovarati će tako s novim ljudima, čitati turističku brošuru od početka do kraja i rado kretati na one otkačene ture na koju bi većina oklijevala upustiti se.

3. Djevica

Djevicom vlada Merkur, planet komunikacije i informacija. "To doprinosi živahnom i fleksibilnom umu Djevice, inteligenciji i dubokom interesu za sve što se događa oko nje", kaže Alice Alta, astrologinja Best Life portala. "Osim toga, utjecaj Merkura daje Djevicama izvrsne analitičke vještine i znanstveni um, zbog čegaće iz čistog interesa proučiti i neke najzahtjevnije teme", dodaje ona. Prema Alti, Djevice će često i u svojim svakodnevnim aktivnostima; poput npr. čišćenja ili kuhanja; primijeniti pravi znanstveni pristup za postizanje najučinkovitijih rezultata.

2. Vodenjak

Najinteligentniji znak zodijaka Vodenjak voli učiti nove stvari i ima jedinstven i otvoren pogled na svijet, a prema Berry, njegova je radoznala priroda nezaustavljiva. “Vodenjaci stvari oko sebe vide na drugačiji način i dolaze do potpuno novih, a ponekad i bizarnih ideja koje drugi često ne shvate iz prve”, kaže ona. "Ovaj je znak kreativan i ne boji se isprobati nove stvari, a lako mu je o proširiti svoje interese i usredotočiti se na nešto drugo što u tom trenu privuče njegovu znatiželju." Međutim, treba biti jasno da objekt Vodenjakove znatiželje nije uvijek normalan, pa s njim možete očekivati uranjanje u neke neobične i 'granične' teme.

1. Blizanac

Životna misija Blizanaca je širenje informacija, što znači da prvo trebaju puno toga naučiti. "Blizanci su po svojoj prirodi oštroumni i mogu apsorbirati i najsloženije koncepte, razvrstati ih, te objasniti drugima. Oni naime nikad ne prestaju učiti i istraživati nove stvari", kaže Alta, a posebno su vješti u učenju putem razgovora. "Otvorenost i široki pogledi čine Blizance fascinantnim sugovornicima, a s njima se lako i zabavno družiti", dodaje. "Ipak, trebaju paziti da im prirodna znatiželja ne preraste u besmisleno 'gutanje' informacija i da se uvijek u moru činjenica sjete razlučiti što ima smisla, a što je samo 'navlakuša' ili fake news.

