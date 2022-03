TikTok korisnica kaže da ne treba trošiti na osvježivače: 'U difuzor ulijte malo omekšivača i vode!'

Svima koji vole da im prostor u kojem borave uvijek lijepo miriše; pa mjesečno troše stotine kuna na mirišljave svijeće, štapiće i osvježivače; jedna TikTok korisnica tvrdi da postoji odlična i jeftina alternativa. Na svom je računu @nic0075 tako ispričala da za lijep miris u domu koristi difuzor - s omekšivačem za rublje.

Maslinovo ulje kao sredstvo za čišćenje? Evo gdje će napraviti `čuda`

U videu je pokazala kako u prazan difuzor; u koji idu mirišljavi štapići od trske; stavlja vodu i nekoliko čepova omiljenog omekšivača.

- Ne bacajte difuzore i štapiće ni kad izgube miris... Samo ih vratite unutra s omekšivačem - poručila je, a njen je savjet skupio preko 10.000 lajkova.

Ona u videu u praznu staklenku ulijeva nekoliko čepova Sparkling Bloo omekšivača od Lenora i dolije malo vode, a onda unutra vraća i štapiće 'izblijedjelog' mirisa.

- Soba mi miriši kao raj! - dodala je, a mnogi su pratitelji njen trik odmah isprobali.

Neke je ipak brinulo da će se na 'potrošene' štapiće uhvatiti plijesan, no jedna je pratiteljica napisala da već 'tjedan dana u kupaonici drži difuzor s omekšivačem i to se nije dogodilo, prenosi The Sun...'

