Hrvatska turistička zajednica pokrenula je novu promotivnu kampanju „Thank you for your trust“ na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter. Kampanje će se provodit na deset najvažnijih emitivnih tržišta s kojih je u ovoj godini u Hrvatskoj ostvaren najveći turistički promet, odnosno na tržištu Njemačke, Slovenije, Poljske, Austrije, Češke, Mađarske, Slovačke, Italije, Nizozemske i Francuske.

Cilj ove kampanje je nakon ljetnih mjeseci dodatno skrenuti pažnju na Hrvatsku te se kroz pozitivna iskustva samih inozemnih turista, ali i influencera, blogera, fotografa, novinara koji su ove godine boravili u našoj zemlji i svoj boravak dijelili na društvenim mrežama sa svojim brojnim pratiteljima zahvaliti što su odabrali upravo Hrvatsku kao destinaciju za svoj sigurni odmor.

Kako bi kampanja bila što autentičnija koristit će se stvarni dojmovi i iskrene preporuke turista i ljubitelja putovanja i njihove fotografije koje su osobno kreirali tijekom svog boravka u našoj zemlji. Svoje dojmove o odličnom odmoru u Hrvatskoj podijelili su talijanski influenceri Ema Kovač i Gennaro Lillio, poljski bloger Wojtek Tyluś, austrijski fotograf Christian Freiwald, mađarski bloger Élő Bence, francuski glazbenik i DJ Jean-Marie K, itd. U kampanju su se uključili i poznati hrvatski sportaši koji su za svoj idealni ljetni odmor odabrali svoju zemlju - Marin Čilić, Domagoj Duvnjak, Darijo Šarić, Sandra Perković, braća Sinković, braća Fantela, Ivica Kostelić, Ivan Buljubašić, Dina Levačić, Barbara Matić, Ana Đerek, itd.

„Kampanju ćemo provoditi tijekom listopada, a riječ je o svojevrsnom nastavku glavne pozivne kampanje „Trust me, I've been there“ koju smo uspješno proveli tijekom ljeta i koja je ostvarila izvrsne promotivne rezultate. To potvrđuje i velik broj inozemnih gostiju koji su i ove godine svoj odmor odlučili provesti u našoj zemlji i pridonijeti tome da Hrvatska ostvari najbolje turističke rezultate na Mediteranu. Sada im se, putem ove kampanje, želimo dodatno zahvaliti na ukazanom povjerenju, želimo zadržati vidljivost Hrvatske na odabranim tržištima te svima poručiti da su uvijek dobrodošli u našu zemlju“, izjavio je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić, poručivši kako je u dosadašnjem dijelu godine Hrvatsku posjetilo oko 11 milijuna inozemnih turista.