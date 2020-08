Tekući puder vam je pri kraju? Uz ovaj trik iskoristite i zadnje zalihe

Bočica tekućeg pudera je pri kraju, ali nikako ne možete dohvatiti one zadnje kapi koje biste mogli iskoristiti, pa je bacite i pojurite po novo pakiranje? Uz ovu metodu to više nećete raditi.



Rose Brookes na svom je Facebook profilu otkrila pametan način kako iskoristiti tekući puder do kraja, a mnogi su ostali impresionirani, piše The Sun.

Pogledajte novu epizodu podcasta Večernjeg u kojoj je gostovao Dino Rađa:

U bočice pudera ulila je malo kipuće vode, protresla ih i tako uspjela skinuti preostali puder s rubova bočice koji je uvijek teško dohvatiti. Iz samo tri bočice uspjela je napuniti malu plastičnu posudicu iz koje će moći još neko vrijeme koristiti puder umjesto da kupuje novi.

Foto: Facebook

"Mislila sam da bi trebala podijeliti ovaj svoj mali eksperiment koji sam pokušala nakon što sam godinama strugala puder iz bočica", napisala je Rose, a mnoge žene nisu skrivale oduševljenje u komentarima i pitale su se kako prije nisu pomislile na ovo.