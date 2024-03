Tekuće zlato - zaštićena domaća maslinova ulja

Prije desetak dana u Firenci jeo držana ceremonija dodjela Premio Il Magnifico, najprestižnije talijanske maslinarske nagrade. Uljara braće Sandija i Tedija Chiavalona po prvi je put proglašena najboljim oleoturizmom u Europi. 'Ovo je naš treći Il Magnifico, nagrađivani smo za najbolje ulje regije i kao uljara, ali nagrada za najbolji oleoturizam u Europi za nas ima višestruki značaj, za nju su zaslužni svi koji razvijaju maslinarstvo i turizam u Istri. Ovo je nagrada svim našim vrijednim djelatnicima koji su prihvatili našu filozofiju i ugradili sebe u potpunosti u svaki naš proizvod i u uslugu koju pružamo u uljari. Bez njih ovo sve ne bi bilo moguće', zaključuje Chiavalon.



Osim nagrade Best Oil Hospitality 2024 za Chiavalone, u Toskani je priznanje dobilo i ulje Nono Remiđo Damira Vanđelića, koje je proglašeno najboljim uljem regije i dobilo je nagradu Best New Entry 2023. Nagrada Il Magnifico dodjeljuje se u strahovitoj konkurenciji i najcjenjenija je među vrhunskim maslinarima. Sve jači nastupi istarskih maslinara na Il Magnificu govore da su razvoj i promocija istarskog maslinarstva ušli u novu, još ozbiljniju fazu.

Istarsko maslinovo ulje nosi EU znak zaštićene oznake izvornosti, odnosno zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla koji se nalazi na ambalaži, potrošaču jamči kupnju autentičnog proizvoda. Valja naglasiti kako je Hrvatskoj oko 18 tisuća hektara zemljišta zasađeno s više od sto milijuna stabala maslina, od čega gotovo 30 posto otpada na Splitsko-dalmatinsku županiju. Zadnji se ovom elitnom društvu pridužio Brač čije ulje je također uvršteno na ovu listu. Brač sa svojih impresivnih milijun stabala maslina, od kojih se obrađuje više od 500 tisuća, naše je najveće maslinarsko područje, s maslinovim uljima svjetske kvalitete. Ne treba pretjerano čuditi da je višestoljetna tradicija proizvodnje maslinova ulja – koja su svojedobno bila dijelom svakodnevnog menija rimskih careva – dovela do toga da su upravo maslinova ulja iz Hrvatske najzdravija u Europi.

Bračko: Bračko maslinovo ulje je ekstradjevičansko maslinovo ulje dobiveno izravno iz ploda masline isključivo mehaničkim postupcima, pri čemu autohtona sorta maslina oblica mora biti zastupljena u najmanjem udjelu od 80 posto. Ta je sorta otporna na sušu, vjetrove i niske temperature pa je pogodna za uzgoj na škrtim, plitkim i kamenitim tlima. Prema podacima iz Razvojne strategije Lokalne akcijske grupe Brač, maslina se uzgaja na 1.883,22 hektara poljoprivrednog zemljišta, što čini dvije trećine svih poljoprivrednih kultura na otoku.

Bračko maslinovo ulje karakteriziraju niski udio slobodnih masnih kiselina i niski peroksidni broj te visoki udio ukupnih fenolnih spojeva uz balansiranu gorčinu i pikantnost, voćnost i miris po svježem plodu masline, lišću i travi. Postupak zaštite naziva “Bračko maslinovo ulje” započeo je u kolovozu 2018. godine kada je Poljoprivredna zadruga Supetar podnijela Ministarstvu poljoprivrede zahtjev za zaštitu oznake izvornosti za njegov naziv. Proizvodnja ovoga ulja dozvoljena je samo na području otoka Brača.

Šoltansko: Šoltansko maslinovo ulje radi se od autohtone sorte levantinke, na ovome otoku zvane šoltanka, koja ima izvanredan obujam aromatskih svojstava. Prema specifikaciji proizvoda za oznaku izvornosti, može se koristiti i sorta oblica, a zajedno moraju imati 95 posto udjela dok preostalih pet posto mogu biti i druge sorte koje se uzgajaju na Šolti. Ovo 2016. godine u EU zaštićeno ekstradjevičansko ulje žuto-zelene je boje, mirisa po listu masline i zelenom voću, najčešće voćne i cvjetne arome. Od voćnih aroma najčešća je banana. Ugodne je gorčine i pikantnosti.

Šoltanski su maslinari okupljeni u Udruzi “Zlatna Šoltanka”, ima ih 22, od kojih su devetero ekološki proizvođači. Njih šest je u sustavu zaštite izvornosti maslinovog ulja s otoka. Anka i Zlatko Burić najstariji su šoltanski ekološki maslinari, najveći je šoltanski proizvođač maslinova ulja Filip Marinković, Alen Jakupčević u ekološkoj proizvodnji od prije jedanaest godina ima 240 stabala, magistar povijesti koji živi u Beču, Andro Putarić, zbog svojih je maslina sve češće na otoku, Bernardin Peroš, bivši sveučilišni profesor, dekan fakulteta i prorektor Sveučilišta u Splitu, danas profesor emeritus, uz svoje zanimanje uvijek se na obiteljskom gospodarstvu bavio i maslinarstvom te Nikola Cecić Karuzić, načelnik Općine Šolta već treći mandat, inače inženjer strojarstva čija se obitelj bavi maslinarstvom od pamtivijeka. Šoltanska maslinova ulja dobila su brojna priznanja za svoju kvalitetu.

Cresko: Cresko ekstradjevičansko maslinovo ulje prvo je ulje hrvatski maslinara koje je u EU zaštićeno oznakom izvornosti, 2015. godine. Ovo se ulje proizvodi od maslina autohtone sorte simjaca - koja mu daje gorčinu i pikantnost - te manjim dijelom od sorte plominka. Cresko ulje karakterizira i visok sadržaj oleinske kiseline. S nutricionističkog stajališta, radi se o vrlo važnom sastojku jer su nezasićene masne kiseline prijeko potrebne u pravilnoj prehrani i moraju se u organizam izravno unositi hranom, s obzirom na to da ih organizam ne može sam sintetizirati. Zaštićeno oznakom izvornosti ekstradjevičansko maslinovo ulje Cres ističe se karakterističnim senzorskim svojstvima koja se osim voćnom aromom, pikantnošću i gorčinom često odlikuju i mirisom trave.

Na cijelom se otoku na površini od oko 600 hektara danas obrađuje oko 120.000 maslina. Radi se uglavnom o starim, većinom stoljetnim stablima na kojima se godišnje ubere oko 300 tona ploda, ovisno o utjecaju klime i štetnika. Ulje sa zaštićenom oznakom izvornosti proizvodi se u manjoj količini, a proizvode ga tri proizvođača – Poljoprivredna zadruga Cres, Racica d.o.o i Susajda d.o.o.

Krčko: Da bi ulje na etiketi ambalaže imalo toliko željenu i cijenjenu markicu na kojoj je kapljica, a kojom se označava krčko maslinovo ulje, možda je ponajviše zaslužan krčki maslinar Goran Marević. On je, naime, kao tajnik Udruge maslinara Krka “Drobnica” inicirao pokretanje postupka zaštite izvornosti te u njemu sudjelovao do realizacije, odnosno do dobivanja oznake 2016. godine. Krčko maslinovo ulje spravlja se isključivo mehaničkim putem iz autohtonih sorti maslina s otoka, poput debele, naške, rašulje i slatke, koje moraju biti zastupljene pojedinačno ili zajedno u najmanjem udjelu od 80 posto. Najčešće se berba, koja mora biti završena do 15. prosinca, obavlja ručno, no dozvoljena je uporaba lako prenosnih strojeva i drugih pomagala, odnosno mreže ili platna na koje ubrane masline padaju. Zabranjeno je skupljanje maslina s tla.

Istra: Da istarska ekstradjevičanska maslinova ulja uđu u EU registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla pod nazivom “Istra”, osigurao je klaster istarskih maslinara. Oznaka izvornosti odnosi se na maslinova ulja koja se po strogim pravilima proizvode i na slovenskom dijela Istre. Odmah po upisu u registar, 20-ak je istarskih maslinara dobilo oznaku izvornosti Istra, a svake godine njihov broj značajno raste. To je samo jedan od dokaza da je Istra regija s najboljim ekstra djevičanskim maslinovim uljima na svijetu, što potvrđuje i njihova zastupljenost u Flos Oleu, jedinom svjetskom vodiču za ekstradjevičanska maslinova ulja.

Korčulansko: Autohtone sorte lastovka i drobnica, pojedinačno ili u kombinaciji u najmanjem udjelu od 80 posto, glavni su sastojci za ekstradjevičansko maslinovo ulje s Korčule koje je oznaku izvornosti na razini EU dobilo 2016. godine. Posebnost ovoga ulja ističe se mirisom po zelenom plodu i lišću masline, te okusom ujednačene srednje do intenzivne gorčine i pikantnosti što je posljedica većeg udjela ukupnih fenola koji su odgovorni za senzorska svojstva, odnosno gorčinu i pikantnost.

Među proizvođačima čije je ulje dobilo oznaku izvornosti jest i obitelj Surjan iz Vele Luke u čijoj se kušaonici uz sortna ulja lastovke i drobnice te kupažu te dvije sorte mogu isprobati i drugi tradicionalni proizvodi: rakije, likeri, marmelade, čajevi, ukiseljeni motar, aromatizirana maslinova ulja, sapuni...

