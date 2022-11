Tatu osudili na društvenim mrežama: Natjerao kći da kuha jer je to njezina - 'tradicionalna uloga'

Jedan otac našao se na meti kritika nakon što je priznao da je natjerao svoju kćer da kuha večeru za gosta kojeg je pozvao nakon što je njegova žena bila previše bolesna da bi im napravila hranu. On je mislio da nije učinio ništa loše, rekavši da samo prate tradicija koja zagovara određene uloge unutar obitelji, kako prenosi Mirror.

Anonimni muškarac podijelio je svoju priču na Redditovom forumu Am I The As*hole? kako bi objasnio da je njegova kći studentica koja živi u njegovoj kući bez plaćanja stanarine. No, svojim roditeljima pomaže u kućanskim poslovima kao oblik plaćanja, što uključuje kuhanje, čišćenje i povremeno čuvanje male sestre.

No jako je uznemirio svoju kćer kada ju je natjerao da kuha večeru za njega i gosta, pogotovo kada joj je zaprijetio da će snositi posljedice ako to ne učini.

"Dakle, moja kći je studentica koja živi u mojoj kući bez najamnine. Dobila je nekoliko zadataka za koje mora brinuti kao oblik plaćanja. Te stvari uključuju kuhanje, čišćenje i povremeno čuvanje svoje male sestre kad supruga i ja negdje izađemo. Prije nekoliko dana pozvao sam prijatelje na večeru. Supruga nam je namjeravala nešto skuhati kao što to obično radi, ali nažalost, dan prije nego što su trebali doći osjećala je malo mučninu, ali mi je rekla da će vjerojatno biti bolje idući dan”, objasnio je u objavi.

Supruga mu je sljedeći dan rekla da se osjeća još gore. Nije htio tjerati svoju bolesnu suprugu da kuha večeru, pa je pitao svoju kćer koja je u to vrijeme bila slobodna može li kuhati umjesto nje. No, ona je na to jako negativno reagirala i rekla mu da samo naruči hranu iz nekog restorana.

"Tamo odakle sam ja nepristojno je pozvati gosta na večeru i nahraniti ga brzom hranom. Rekao sam joj da smo sklopili dogovor kojeg se mora pridržavati i ako ga ne ispuni, snosit će posljedice. Malo smo se posvađali, ali je na kraju rekla dobro i napravila nam večeru. Od tada me izbjegava i daje mi kratke odgovore kad pokušam započeti razgovor s njom”, nastavio je.

“Razumijem da ju je uznemirilo to što sam je iznenada zamolio da skuha večeru za moje prijatelje i da je njezin bijes donekle opravdan. Ali u isto vrijeme, sklopili smo dogovor koji ona mora ispuniti, pa sam u sukobu oko toga jesam li pogriješio što sam je zamolio da kuha za nas. Ne gledam na svoju ženu i kćer kao na sluge koje su ispod mene. Samo slijedimo tradiciju koja zagovara određene uloge unutar obitelji”, zaključio je.

U komentarima su tatu žestoko kritizirali jer je očekivao da njegova 21-godišnja kći kuha za njega bez ikakve obavijesti, a ljudi su brzo pitali zašto ne može sam kuhati.

“Ti si š*pak iz nekoliko razloga. Ne bi trebao pozivati ​​ljude u dom gdje je netko bolestan i trebao bi otkazati događaj. Zašto nisi sposoban kuhati? Tvoja kći nije tvoja služavka samo zato što ne plaća živjeti s tobom. Odvratno je kako se ponašaš prema njoj”, komentirala je jedna korisnica.

"Također, zar nije neki standard uzdržavati svoju djecu dok se školuju? Činjenica da radiš nešto osnovno za svoje dijete, kao što je ne tražiš da plaća stanarinu, ne daje vam pravo da je tretirate kao neplaćenu sluškinju”, dodao je jedan korisnik.

