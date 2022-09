Svekrva iz pakla: 'Dali smo joj psa, a ona ga je odvela u sklonište i rekla nam da je uginuo'

Jedna je žena ostala šokirana kad je otkrila da je njena svekrva svog starog psa dala u sklonište za napuštene životinje, a njoj i suprugu je rekla da je pas uginuo.

Žena je na Redditu objasnila da je njena svekrva 'bez pretjerivanja užasna osoba'... Prije godinu dana iz skloništa su udomili, priča, bigla po imenu Winston koji je već imao više od 12 godina.

- Njegov je vlasnik preminuo i pas je bio tako tužan da smo ga odlučili odvesti kući. Bio je s nama oko godinu dana i imao je nekoliko zdravstvenih problema, ali ništa ozbiljno - ispričala je.

"Jednog smo vikenda otišli van grada i zamolili svekra i svekrvu da čuvaju Winstona dok nas nema. Kad smo stigli kući, svekar nam ga nije htio vratiti jer su on i pas u ta tri dana druženja 'kliknuli' i jako se zbližili". ga jer su se zbližili tijekom trodnevnog vikenda.

On je tada, kaže, već imao mladog ovčara, ženku Minnie, na koju se nikad nisu žalili, no od dana kad su uzeli Wilsona na čuvanje, svekrva je počela govoriti kako Minnie 'previše kopa po njenom vrtu'; što nikad prije nije rekla

- Nakon tjedan ili dva stalnog žaljenja na Minnie, odlučili smo uzeti nju i njima dati Winstona jer nismo htjeli da Minnie završi u skloništu, što bi se sigurno dogodilo - rekla je,

Nakon godinu dana, svekar i suprug su zajedno otišli na put, bez ostatka obitelji, a ubrzo ju je nazvala svekrva sva uznemirena i rekla da je Winston imao napadaj i odvela ga je veterinaru, te ga je veterinar uspavao.

- Bila sam u šoku - dodala je, a nakon što je završila telefonski razgovor, počela je, kaže, razmišljati o toj priči jer se nije mogla riješiti osjećaja da nešto nije u redu.

- Rekla je i da joj veterinar nije naplatio uspavljivanje Wilsona jer mu je bilo žao nje. To mi se činilo kao čudan, nepotreban detalj - rekla je, pa je odlučila sama nazvati veterinara i pitati što se dogodilo.

Pitao je li netko doveo bigla koji je imao napadaj, a žena je nakon kraće stanke rekla da je s biglom bila žena u kućnom ogrtaču i papučama (bez sumnje njena svekrva), te da im je rekla da ga je udarila svojim autom i da ne zna kome pripada pa su ga oni proslijedili skloništu za životinje. To je bio petak i do ponedjeljka nije mogla do njega.

- Bila sam tamo čim su u ponedjeljak ujutro otključali vrata skloništa, a čim smo ušli čuli smo ga kako 'plače' - kaže, pa je i sama briznula u plač.

"Nisam mogla vjerovati da je nakon svega što je prošao, morao tri dana provesti ponovno napušten. Više od 1.000 kn sam platila da ga izvučem od tamo, ali nije bilo šanse da odem bez njega", dodala je.

"Kad sam došla kući, moj muž nije mogao vjerovati svojim očima. Odveli smo ga ravno do svekrve da se suočimo s njom. Ukopala se i rekla da je pas imao napadaj i da joj je veterinar rekao da će ga uspavati, ali je sigurno lagao..."

Nakon toga, kaže, ona i suprug nisu s njom godinu dana razgovarali, a nikad joj više ništa nisu vjerovali.

"Na kraju smo mi završili s oba psa, a Winston je bio potpuno dobro. Sretno je proživio je još dvije godine prije nego što je obolio od raka i morali smo ga uspavati. A Minnie nikada nije iskopala niti jednu rupu u mom dvorištu...", zaključila je žena svoju priču.

