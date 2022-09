Napravila je DNK test i saznala da joj je dečko s kojim je već 6 godina zapravo - brat!

U šest godina koliko su proveli zajedno, ovaj je par, priča djevojka, napravio sve što je trebao: od međusobnog upoznavanja obitelji pa do planiranja zajedničke budućnosti, mislili su da su pobijedili sve probleme i prepreke.

No, kako prenosi Mirror, nakon šokantnog otkrića, njihova je sreća nestala, a oboje su ostali slomljenog srca kad su saznali da su zapravo – brat i sestra. Istinu nikada nisu shvatili jer su i ona i on posvojeni još kao malena djeca, ali DNK test im je sve promijenio.

Testove su napravili u nadi da će doznati više o sebi i svom podrijetlu, no otkrili su neočekivanu vijest i našli se pred pravom dilemom. Njhova je priča otkrivena je nakon što ju je djevojka podijelila na forumu "offmychest" na Redditu. .

Što majke najviše žele dobiti na dar? Možda ćete se iznenaditi:

Objavljujući kao u/LetsSinWith žena je izjavila: "Upravo sam saznala da hodam sa svojim biološkim bratom 6 godina. Ja imam 30, a moj brat 32 godine. Zvat ću ga svojim dečkom većinu vremena dok ovo tipkam. Osjećam se čudno zbog ovoga. Posvojena sam kao beba, ali nisam nisam to znala dok nisam bila u srednjoj školi. Nisam se osjećala izdanom niti mi je bilo stalo. Volim svoje roditelje i moji roditelji vole mene. Koga briga ako nisu moji pravi roditelji. Moj dečko je također posvojen i kad smo se upoznali, to je bila jedna od stvari zbog koje smo se povezali. Oboje smo naučili da smo posvojeni tek u srednjoj školi i oboje smo imali sreće i dobre obitelji. Nisu nas prebacivali od udomitelja do udomitelja.”

"Naš odnos je bio i još uvijek je odličan. Vrlo brzo smo se razumjeli. Nikada nisam upoznala nekoga i osjetila trenutnu privlačnost i bliskost. Sada znam da je utjeha i bliskost rezultat toga što je on moj brat .. Nije moj polubrat. On je moj rođeni brat. Učinili smo sve što par koji je zajedno 6 godina može učiniti. Rekli smo da se volimo, seksali smo se, slavili godišnjice, upoznali obitelji jedno drugoga. Drago mi je što smo se oboje rano složili da ne želimo imati djecu pa se to nikada nije dogodilo. Ne želim se nositi sa zdravstvenim rizicima i morati odgajati dijete, a da oni znaju da su njihovi roditelji brat i sestra.

Otkrila je to kad su radili DNK test da vide svoje podrijetlo. Naručila je dva za njih oboje, a trebalo je oko mjesec dana da rezultati stignu. Bila je uzbuđena, ali prije nego što je uspjela doći do svog podrijetla, vidjela je da su brat i sestra.

"Bila sam u najmanju ruku šokirana. Tek sam sad saznala ovu informaciju i nisam rekla svom dečku. Stvarno se nadam da su pogriješili, ali stvari mi sada nekako počinju imati smisla. Uvijek dobijemo 'vas dvoje tako ličite' ili 'on je tvoja muška verzija.' Puno prije ovog testa uvijek su nas uspoređivali. Uvijek smo se samo smijali, ali ja sam provela jutro gledajući naše zajedničke slike i shvatila da zaista izgledamo tako slično. Izluđuje me i ne znam što da radim. Još uvijek volim svog dečka/brata i zajedno smo 6 godina. Imamo zajedničku kuću i cijeli udoban život. Nadam se da ovaj test nije u redu i uskoro ću napraviti pravi test, ali paničarim. I dalje ga vidim kao ljubav svog života”, nastavila je u objavi.

U kasnijoj objavi, dodala je: "Ovo sam objavila neki dan u, ali od tada sam mu pokazala rezultate i on je shvatio da smo brat i sestra. Ne želi šiziti niti donositi velike odluke dok ne dobijemo pravi test negdje. Ali mogu reći da je izbezumljen i bilo je čudno ležati u krevetu pokraj njega."

Objava je od tada postala viralna i podijeljena je na brojnim društvenim mrežama, gdje su mnogi korisnici bili podijeljenog mišljenja.

"To bi vjerojatno bilo poražavajuće”, komentirala je jedna korisnica, dok je druga dodala: "To je stvarno tužna situacija. Zamislite kako bi to bilo teško probaviti."

Ostali komentatori koji su odgovorili na objavu na Redditu također su podijelili podršku, a neki su sugerirali da par ne treba prekinuti, s obzirom na njihovu odluku da neće imati zajedničku djecu.

"Znam da će ljudi biti zgroženi ovime. Ali po mom mišljenju, sve dok ne dobijete djecu, nisam siguran vidim li problem? Mislim, niste odrasli zajedno, a već ste zajedno toliko dugo. Da DNK testiranje nije dostupno kao danas, nikad ne biste saznali, zar ne?", pitao se jedan korisnik.

"Već 6 godina, učinili ste sve što je par mogao. Bacite test, ne govorite nikome i živite kao da ne znate. Ako želite djecu kasnije, možete imati surogat majku”, glasio je jedan komentar.

Preletjela je 11.200 kilometara da upozna stranca s Tindera, rodila se ljubav i sad imaju dijete: