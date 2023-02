Suprug joj ima godina koliko i majka: ‘Između nas su 24 godine razlike i sada očekujemo bebu’

Amanda Cannon (30) otkazala je vjenčanje sa svojim dugogodišnjim dečkom, da bi nakon samo nekoliko dana pronašla ljubav s muškarcem 24 godine starijim od nje, istih godina kao i njezina majka, a sada očekuju i dijete. Amanda je krenula na put samospoznaje i na kraju se, kako kaže, zaljubila na prvi pogled u Acea (54), radijskog DJ-a, u ljeto 2017. godine, piše Mirror.

Ne smeta im velika razlika u godinama, a zbog nje je ostavio ženu nakon 25 godina:

Unatoč tome što je Ace rekao da se više nikada neće ženiti, par se ipak vjenčao u siječnju 2021. i trenutno očekuju dječaka - koji se treba roditi u lipnju ove godine. Ace, koji je već otac dvoje djece, Payton (21) i Cadea (20) iz prethodnog braka - prvotno je tvrdio da ne želi biti 'stariji' otac.

- Nije svaka veza s razlikom u godinama loša, ljubav je ljubav, možeš voljeti puno starijeg ili mlađeg muškarca, to nema veze. Možda su se naše duše srele u nekom drugom vremenu. Kada sam ga vidjela u klubu odmah sam znala tko je on, otišla sam do šanka i predstavila se. Odmah smo se svidjeli jedno drugome i razmijenili smo brojeve - ispričala je Amanda.

Ace je rekao kako je bio razveden neko vrijeme, te da je živio sam u stanu. Tvrdi da ga je privukla Amandina ljepota, iako je bio svjestan da između njih postoji velika razlika u godinama. Priznaje da ni u najluđim snovima nije pomislio da će se netko tako lijep zanimati za njega. Amanda je neočekivano upoznala Acea kada je tek prekinula vezu jer je otkazala vjenčanje u travnju 2017.

- U svojoj posljednjoj vezi nisam bila svoja, stalno sam se osjećala poraženo i iscrpljeno. Otkazala sam vjenčanje jer sam u sebi znala da moram - objasnila je.

Dvojac je prvo odlučio uživati ​​zajedno ne brinući se za godine i za to koliko će dugo veza trajati, no onda su shvatili da neće moći podnijeti prekid, te je njihova veza postala službena. Amanda Aceovo samopouzdanje i poniznost pripisuje njegovoj starijoj dobi - tvrdeći da su mlađi muškarci "nezreli" i da se "ne znaju ponašati prema ženama". Ace je vršnjak Amandine mame, koja ima 54 godine. Par često zamijene za oca i kćer, ali to im je zabavno.

- Amanda je samo sedam godina starija od moje kćeri. Naše razlike postale su zabavnije od bilo čega drugog – ona me često educira o stvarima koje prije nisam znao. Jednom smo išli na bejzbolsku utakmicu i netko se htio slikati sa mnom. Bila je to slušateljica moje radijske emisije. Pogledala je Amandu i rekla je: "o moj Bože, je li to Payton?", moja kćer, bilo joj je tako neugodno kad sam joj rekao da je to zapravo moja djevojka - prisjetio se Ace.

Korisnici društvenih mreža često optužuju Amandu da s njim samo zbog novaca i tvrde da njihovoj bebi 'neće biti drago zbog njihove razlike u godinama'. U veljači 2020. Ace je zaprosio Amandu u restoranu izvan Brooklyn Bridgea u New Yorku, SAD, nakon što joj je pustio pjesmu, koju joj je sam napisao, kroz slušalice. Par se vjenčao na intimnoj ceremoniji na jamajčanskoj plaži sa svojom užom obitelji.

- Uopće nisam pomislila da donosim pogrešnu odluku, instinkt mi je govorio da je to ispravno - rekla je.

Sada očekuju dječaka u lipnju 2023., a Ace je uzbuđen što će po treći put postati otac i ne brine ga što je ovaj put stariji. Smatra da je sada puno mudriji i da će to ići u njegovu korist.

- Ljudi često komentiraju da on neće još dugo biti u blizini bebe. No, to su gluposti. On bi mogao živjeti do svoje 90. godine, to nitko ne može znati. Ne brine me to što će biti stariji otac - možda će samo više drijemat - našalila se Amanda.

