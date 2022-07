'Suprug je zatražio razvod od mene, ali svejedno želi da se redovito seksamo'

Moj je suprug na našu desetu godišnjicu braka SMS porukom od mene zatražio razvod, ali pravi je udarac to što se želi nastaviti seksati. Počeli smo izlaziti kad smo oboje imali 15, a sad imamo 33 godine, napisala je jedna žena za The Sun.

U siječnju on zbog posla nije bio doma i sporo je odgovarao na njezine pozive i poruke, ali je pretpostavljala da je razlog to što je bio zauzet. Ipak, noć prije nego što se trebao vratiti kući, poslao joj je ovu poruku: „Žao mi je, ali više ne mogu. Volim te, ali nisam više zaljubljen u tebe. "

- Bila sam zapanjena. Dva tjedna prije predložio je da pokušamo napraviti dijete kad se vrati s putovanja. Otišao je kod prijatelja dok traži trajnije mjesto za život. Nakon mjesec dana ponovno mi se javio. Mislila sam da mi se želi ispričati ali on me pitao možemo li se seksati. Pristala sam, misleći da će se, nakon što opet počnemo provoditi vrijeme zajedno, predomisliti u vezi razvoda - nastavila je.

- Nije dobro pogađati o čemu razmišlja vaš suprug. Trebate ga pitati. Bez obzira je li zbunjen ili vas jednostavno koristi, bilo bi bolje maknuti intimnost iz priče jer će to samo zamutiti vaše razmišljanje. Morate shvatiti zašto je on tražio razvod i što je pošlo po zlu. Koliko god seks bio dobar, dovesti će do problem, osim ako ne budete mogli uistinu riješiti ono što se stvarno događa - odgovorila joj je Deidre.

