'Dečko je imao aferu s mojom 25-godišnjom kćeri! Slomili su mi srce...'

– Kada je moja kći trebala nekamo pobjeći nakon što je ostavila svog nasilnog dečka, nisam oklijevala ponuditi joj svoj dom. No, zadnje što sam očekivala je da će mi pred nosom započeti aferu s mojim dečkom. U stanju sam krajnjeg šoka i osjećam se slomljenog srca. Ne mogu vjerovati da bi me dvoje ljudi koje najviše volim ovako izdalo – napisala je jedna žena za The Sun.

Ima 54 godine i upoznala je svog partnera (55) na aplikaciji za spojeve prije četiri godine. Stvarno su se složili i ubrzo počeli živjeti zajedno. Kako su željeli novi početak, kupili su zajedničku kuću. Sve je bilo savršeno, ali onda je njezina 25-godišnja kći nazvala s viješću da ostavlja svog nasilnog dečka.

– Dogovorili smo se da dođe kod nas. Činilo se da se dobro snašla i dobila posao. Ali onda su mi se male sumnje počele uvlačiti u misli. Počela sam se osjećati nelagodno kada sam primijetila zafrkanciju između partnera i kćeri. Bilo je puno seksualnih aluzija i nije se činilo prikladnim. Gledajući unatrag, bilo je trenutaka kada su nestajali zajedno i nije ih bilo više od sat vremena – nastavila je.

Jedne je večeri došla kući s posla i zatekla poruku na kuhalu za vodu u kojoj je pisalo da su se zaljubili i da su odlučili imati vezu. Odselila se iz kuće i pobjegla od svega, ali boji se kako im nikada neće moći oprostiti.

– Ovo je zaista užasna situacija u kojoj se možete naći. Ono što su vaš partner i vaša kći učinili bilo je pogrešno. No vaša je kći bila ranjiva nakon što je napustila nasilnog dečka i čini se da je vaš partner to iskoristio. Znam da ste ljuti, ali ne dopustite da vam to pokvari odnos s kćeri. Opet će vas trebati kada se njihov odnos neminovno raspadne. Pokušajte održavati komunikaciju s njom – savjetovala ju je psihoterapeutkinja Deidre.

