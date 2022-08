'Suprug je imao aferu s kolegicom s posla i sada očekuje od mene da ga sažalijevam'

- Sa suprugom sam u braku 15 godina i imamo jednu kćer. Osim uobičajenih uspona i padova u vezi, uvijek sam mislila o nama da smo u sretnom braku i da je naša ljubav jaka. No, saznala sam da je imao kratkotrajnu aferu s novom kolegicom na poslu. Otkrila sam to na uobičajeni način: bio je nemaran sa svojim telefonom i vidjela sam poruke - napisala je jedna žena za Mirror.

5 razloga zašto žene traže razvod. I nije riječ samo o varanju

Puno su razgovarali o tome što se dogodilo i zašto, a on je rekao da je osjećao kao da su se udaljili otkad su dobili dijete. Objasnio je i da ga je privukla ta druga žena jer je dala do znanja da joj se sviđa i poklanjala mu puno pažnje. Stalno se ispričavao i plakao, ali sada se ponaša kao da ga to oslobađa svih krivnji i kao da bi njoj trebalo biti žao.

- Djeluje kao da vjeruje da isprike i plakanje znače da je sve što je učinjeno izbrisano i da se možemo vratiti u normalu. Ja se osjećam kao da mi je srce iščupano i kao da je sve što sam mislila o našem braku pogrešno - nastavila je.

- Priznati što je učinio i kajati se zbog toga je početak, ali naravno da nije dovoljno. To što ste sada otvoreni o tome ne umanjuje činjenicu da je on odlučio imati aferu i skrivati to od vas. Izdao vas je, lagao i uništio vaše povjerenje, tako da je potrebno mnogo rada da se vratite u normalu. Ako želite ostati zajedno, morate prihvatiti da je to proces i da će trebati vremena. Sada se morate usredotočiti na vezu i razgovarati o tome zašto je bila ranjiva. Ako ne možete iskreno razgovarati jedno s drugim, razmislite o savjetovanju za parove. Važno je da on svojim postupcima dokaže da mu ponovno možete vjerovati - odgovorila joj je Coleen Nolan.

Suprugu svaki dan kuha po tri obroka i pakira ručak za posao: 'Ti si sramota za feminizam!'