Stručnjakinja otkriva: Koja se hrana smije kompostirati, a koju se ipak ne preporučuje?

Već zasigurno znate da je kompostiranje je učinkovit način za smanjenje utjecaja na okoliš. No, dvorišna kanta ili postrojenje za industrijsko kompostiranje mogu se pretvoriti u zbrku kad se napune stvarima koje tamo ne pripadaju. Iako je svaki sustav različit, evo nekoliko univerzalnih ideja o tome što staviti u kantu za kompost, prenosi MindBodyGreen.

Alyssa Eiklor, analitičarka zaštite okoliša iz odjela za gospodarenje otpadom objašnjava da se gotovo svaki biljni i životinjski proizvod na kraju može pretvoriti u kompost. No, nekima će od njih trebati više topline i vremena. To zapravo nije problem za komercijalne objekte koji imaju ogromne gomile komposta kojima se profesionalno upravlja. Međutim, to je problem za kućne kompostere kojima privlačite glodavce i štetne nametnike u vlastito dvorište. U nastavku donosimo popis hrane i ostataka koju možete kompostirati te koju ipak ne biste trebali.

Da:

Voće (samo uklonite sve naljepnice)

Povrće

Otpad iz dvorišta

Orašasti plodovi i sjemenke

Ljuska jajeta

Talog i filtri za kavu (jedini papirnati proizvod koji se može kompostirati)

Ne:

Meso i kosti

Bioplastika

Metal, staklo ili plastika

Medicinski otpad i proizvodi za osobnu higijenu

Stiropor

Ovisno o stanju:

Papirnati ručnici: Papirnati ručnici koji su bijeli ili su došli u kontakt s proizvodima za čišćenje ne smiju se kompostirati jer će na hrpu dodati neželjene kemikalije. Prirodni papirnati ručnici (koji obično imaju smeđu boju) trebali bi biti u redu - sve dok se nisu koristili za upijanje kemikalija ili klica ako ste bolesni.

Pljesniva hrana: dobre vijesti za ljude koji imaju tendenciju zaboraviti što im je u hladnjaku: Pljesniva hrana i dalje se može kompostirati. Ako vam se u hladnjaku pokvari cijela dinja, usitnite je i ubacite u kantu.

Mliječni proizvodi: Mliječni proizvodi tehnički su kompostabilni, ali pripadaju skupini sastojaka koja može privući životinje u dvorište. Dakle, ako niste iskusni komposter, možda bolje da ih preskočite

Žitarice: Neki ih izbjegavaju jer im treba više vremena za izgradnju i jer privlače životinje.

Ulja i hrana natopljena uljem: - Iako ne biste htjeli bacati velike količine ulja ili masti za pečenje u kompost, male količine bit će u redu, kaže Eiklor. Ali, ako imate velike količine životinjske masti, to više spada u kategoriju mesa i kostiju i trebalo bi ih baciti u otpad ili ponovno upotrijebiti za kuhanje.

Video o pravilnom cijeđenju tjestenine izazvao burnu raspravu: