Stručnjakinja otkriva: 11 pitanja koja si roditelji trebaju postaviti prije odabira imena za dijete

Odabrati pravo ime za vaše nerođeno dijete nije lak zadatak. Nekim je roditeljima prioritet pobrinuti se da ime njihove bebe bude što jedinstvenije, dok se drugi žele pobrinuti da ono za njih ima osobno značenje. Koja god inspiracija bila iza imena vaše bebe, postoje ključna pitanja koja morate postaviti kako biste bili sigurni da na kraju ne požalite. Zato je The Sun ekskluzivno razgovarao sa stručnjakinjom za imena beba SJ Strum, koja je pomogla dati imena stotinama beba. Ona vodi konzultantsku tvrtku Baby Envy i pomaže parovima pronaći savršena imena za svoje mališane.

Trudnice imaju zaista čudnovate želje, jedu nezdravu hranu, kredu…

Stručnjakinja za imena otkrila je 11 najvažnijih pitanja koja bi si roditelji trebali postaviti kako ne bi požalili što su odabrali ime svoje bebe.

Zvuči li nepristojno?

Stručnjakinja za dječja imena rekla je: "Inicijali često muče ljude u agenciji. BJ je veliko ne-ne za roditelje". Vidjeli smo dosta primjera u kojima sama imena zvuče sjajno, ali skraćena na inicijale zvuče vrlo nepristojno, poput jednog para koji je svoje dijete slučajno nazvao ass (stražnjica). "Pippa je popularno žensko ime koje u mnogim europskim zemljama znači seks", dodaje SJ. I Kylie Jenner nedavno se našla na udaru kritika zbog korištenja imena Aire za svog sina (što na arapskom znači penis). Stoga, uvijek vrijedi provjeriti što ime vaše bebe znači na drugim jezicima.

Ima li pravopis smisla ili samo treba biti jedinstveno?

Mnogi roditelji žele prilično normalnom imenu dati jedinstveni štih tako što će ga napisati drugačije, ali to im ne ide uvijek u prilog. SJ objašnjava: "Klasično ime s jedinstvenim pravopisom uvijek će se morati ponavljati, ako mijenja zvuk poput Jack u Jax, Amalie umjesto Emily, onda se držite izvornog načina pisanja. Pravopis samo otežava stvari, stoga birajte Emily, a ne Emeleigh i Winter, a ne Wyntera".

Temelji li se na trenutačnoj TV emisiji ili glazbeniku?

Ako vam se ime bebe godinama mota po glavi, ali ste gledali novi program i inspirirali ste se njime, vrijedi ponovno razmisliti o tome koliko vam se novo ime sviđa. Stručnjakinja za nadimke dodaje: "Trendovi dominiraju ljestvicama popularnosti - volite li Daphne u Bridgertonu ili Adu u seriji Peaky Blinders? Obje su bile veliki hitovi u posljednje 2 godine. Trendovi su sjajni i ukorjenjuju nas u trenutku - prihvatite ih, ali ih odaberite jer ih volite. Nemojte se pokolebati od svog omiljenog imena za novopronađeno jer bi ono moglo postati ime godine".

Trebam li poštovati nekoga iz svoje obitelji?

Imena iz počasti mogu biti prekrasna ideja, kaže SJ, ali pazite da nitko drugi u obitelji nije već rekao da želi iskoristiti to ime. Ona se prisjeća: "Imale smo 3 sestre u agenciji za dječja imena koje su se natjecale da odaju počast baki Harriet, što je postalo utrka koja će prva stići do tog imena i svađa oko toga tko bi ga mogao dobiti". Umjesto toga, odlučite se za promjenu imena ili pogledajte drugu stranu obitelji za ime koje ćete koristiti.

SJ kaže: "Naš najveći problem u savjetovanju je rođenje u tradiciji davanja imena koju jedan od roditelja mrzi; svaki dječak u obitelji zove se John - to bi mogla biti tradicija, ali nemojte propustiti priliku dati svom djetetu ime koje vi želite. Možete ga čak pomiješati i doći do imena poput Johan, Jonas ili Johnny. To je vaše dijete, vaš izbor".

Bi li zvučalo čudno u životopisu?

Uz toliko jedinstvenih dječjih imena koja se sada koriste, SJ otkriva da staromodna predodžba o tome kako ime izgleda u životopisu ili u sobi za sastanke više nije važna. A, u najgorem slučaju uvijek se ime može promijeniti.

Ide li uz imena njihove braće i sestara?

SJ snažno vjeruje u to da imena braće i sestara dopunjuju jedno drugo. Rekla je da u agenciji vole spajati imena prema značenju i zvuku. "Dakle, ako volite ime Olivija što znači mir, brat Shiloh što znači isto je divan", dodaje ona, "Ili Noah, što znači odmor, ide odlično u paru s Freddiejem, što znači miroljubivo. Slušajte zvukove i izgovorite ih naglas u paru".

Ima li netko koga mrziš isto ime?

Uvijek je dobra ideja još jednom provjeriti da ime koje želite koristiti nije isto kao i vašeg zakletog neprijatelja. SJ otkriva da su imena bivših najčešća tema koja se pojavljuje. Ona kaže: "Čak smo imali par koji je odabrao ime za svoje dijete - razišao se - i svađao se oko toga tko je 'dobio skrbništvo' nad imenom nakon prekida“.

Želi li i prijatelj/član obitelji koristiti to ime?

Radeći u agenciji za imena za bebe, SJ objašnjava da je krađa imena raširena pojava i jedan od najvećih problema s kojima se suočavaju. Ali, samo zato što netko koga poznajete želi isto ime ne znači da se morate u potpunosti odreći imena. "Uglavnom je to nesreća, najbolji prijatelji će često dijeliti vaš ukus i dobro je razgovarati o imenima kako biste izbjegli problem. Nitko ne želi objaviti da se njihova beba zove istim imenom kao i dijete njihovih prijatelja - ali nemojte odustati od toga“.

Ide li uz njihovo prezime?

Stručnjakinja za dječja imena otkriva da su imena koja počinju na O toliko popularna jer je malo prezimena koja također počinju na to slovo. SJ nastavlja: "Imena su stvarno fascinantna i ako imate nezgodno prezime kao što je Roast, Parrot i Cox, predlažemo da uravnotežite glavni zvuk tako da odaberete ime bez jakih suglasnika i ono će teći glatko."

Je li to staromodno?

Čini se da su viktorijanska imena u porastu, ali to ne znači da su sva hit. "Maeve je tako popularna, ali Mavis ne toliko. Stanley je hit, ali Sidney ne baš. Ako volite stara imena istražujte dublje i pronaći ćete stari dragulj poput Blanche ili Winston."

Ima li ubojica/čudnih slavnih s istim imenom?

Ovo može biti teško izbjeći, ali svakako vrijedi istražiti kako ne biste završili kao jedna mama koja je imala djecu po imenu Rosemary i Fred, baš poput serijskih ubojica, kaže stručnjak za dječja imena. Otkriva: “Jednom smo se čule s majkom Rosemary i Freda, prezimenom West, koja je bila u Americi i nije imala pojma o toj povezanosti. Uvijek vrijedi malo istražiti."

Znanstvenici objasnili što se od kojeg roditelja nasljeđuje: Od majke inteligencija, ali i ćelavost!