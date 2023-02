Žena kaže da je susjed toliko pojačavao TV da nije mogla spavati: 'Sjetila sam se odlične ideje!'

Budući da se zbog susjeda koji preglasno pojačava svoj TV gotovo svaku večer muči da zaspi, jedna je korisnica Reddita ispričala kako mu je odlučila vratiti za noći u kojima se nije odmorila.

Iako je, kaže, buka u početku prestala nakon što se požalila, samo nekoliko tjedana kasnije sve je opet bilo po starom.

"Živjela sam u prizemlju s posebnim ulazom, u zgradi od pet katova", objasnila je u svom postu u kojem kaže kako ju je jednu noć oko dva sata po tko zna koji put probudio TV susjeda iznad nje. Bila je, dodaje, jako umorna i nije odmah htjela ustati i izaći na hladnoću, te tražiti pravi stan da se požali.

“Pokušala sam ignorirati zvukove i zaspala sam, ali me opet probudilo pa sam nekoliko puta metlom udarila u strop, nakon čega je stišao. To se nekoliko puta ponovilo, no nakon toga je nekoliko tjedana bilo tiho, a onda je opet počelo, i to još glasnije, tako da sam mogla prepoznati i što točno gleda. Probala sam opet s metlom, ali više nije išlo."

"Najgore je bilo to što bih dok je trajao film čak i zaspala. a onda bi odjednom počele reklame ili glasna pozadinska glazba i opet bi me probudilo. Dakle, oko tri ujutro sam otišla pronaći prava vrata. Bilo je lako jer je TV bio tako glasan da sam iz hodnika mogla sve čuti".

"Kucala sam, zvonila, no nitko nije odgovarao. Čekala sam neko vrijeme, pa pokušala ponovo i ništa. A onda sam čula... hrkanje. Tip je spavao! Iako mu je TV bio maksimalno pojačan, a ja lupala po vratima".

Tada joj je, kaže, sinulo; kako su svi koristili zajedničke kante za smeće, imala je ključ od prostorije gdje su se nalazile, a tamo je bilo i strujno brojilo za sve. Počela je, kaže, isključivati i uključivati sve prekidače po redu dok nije našla onaj koji mu je ugasio TV, pa je otišla spavati u miru.

"Nakon te večeri, još je samo nekoliko puta tako pojačao TV, a ja bih svaki put otišla ravno do prekidača i izbacila ga. ,Do trećeg je puta shvatio poveznicu i maltretiranje s TV-om je prestalo", ispričala je.

