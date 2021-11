Po cijele dane sjedite u uredu? Stručnjak otkrio kako sjedilački način života utječe na naše zdravlje

Svi znamo da sjedenje satima bez kretanja nije dobro za naše zdravlje. No, nažalost, moderni stilovi života često znače da nemamo puno izbora u tom pitanju.

Možda sjednete u automobil, autobus ili u vlak da biste došli na posao, a zatim sjedite za uredskim stolom osam sati, prije nego što dođete kući da provedete večer sjedeći na kauču. Naravno, ustajemo i hodamo gdje možemo, ali većinu dana provodimo sjedeći, što je loša vijest za zdravlje naših nogu.

Mark Whiteley, vodeći britanski venski kirurg, za Metro je otkrio da bi naš sjedilački život mogao biti stvarno štetan za zdravlje važnih vena u našim nogama.

Sjedite često prekriženih nogu? Sada vjerojatno više nećete...

“Dulje sjedenje smanjuje kretanje mišića, ugrožavajući protok krvi u venama nogu. Venska krv se nakuplja, a kada se venska krv usporava, postaje kiselija i može se čak zgrušati, što može dovesti do upala i nelagoda u potkoljenicama”, objasnio je Whiteley pa dodao da, ako se ovaj problem ne liječi, može čak uzrokovati oticanje i promjenu boje potkoljenica.

“Kada ova upala uzrokuje crvene mrlje i svrbež, to se zove venski ekcem”, dodaje. “Ako koža postane smeđa, to se zove hemosiderin. Kada tkivo postane tvrdo i stegnuto, to se naziva lipodermatoskleroza.”

Zašto previše sjedenja može biti opasno?

Većina ljudi je svjesna da neaktivnost može dovesti do krvnih ugrušaka u venama na nogama, ali cjelodnevno sjedenje za stolom također povećava rizik od ugruška jer se cirkulacija krvi usporava.

Simptomi krvnog ugruška u nozi uključuju osjećaj nalik grču ili se koža iznad ugruška može osjećati toplo, ali možda uopće nećete osjetiti nikakve simptome.

U mnogim slučajevima, prvi znak upozorenja će biti bol i oteklina u potkoljenici, koja se pogoršava kada pomaknete gležanj. Međutim, u nekim slučajevima postoji samo blaga oteklina ili čak nema očitih simptoma ili znakova.

Kako poboljšati zdravlje nogu?

Srećom, postoji mnogo stvari koje možete učiniti kako biste spriječili ova stanja.

“Možda zvuči jednostavno, ali podizanje nogu vrlo je učinkovito za poboljšanje venske cirkulacije. Pomoći će u snižavanju pritiska u nogama dopuštajući da krv koja se nakupila otječe, pomažući u sprječavanju proširenih vena i krvnih ugrušaka. Probajte staviti jastuke ili postolje ispod nogu kako bi bile podignute dok ste kod kuće”, savjetuje Whiteley.

Osim toga, preporučuje isprobavanje jednostavne vježbe za povećanje protoka krvi u mišićima nogu. Svakih pola sata ustanite i razgibajte listove dižući se na nožne prste više puta po 60 sekundi. Također, redovita tjelovježba i aktivan život posebno su važni ako imate sjedilački posao kako biste poboljšali protok krvi i cirkulaciju.

