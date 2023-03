Stručnjaci tvrde: "Ovo je 12 najzdravijih voćaka koje možete pojesti"

Voće se često smatra zdravim međuobrokom. I to s dobrim razlogom. Toliko vrsta voća nudi niz potpuno prirodnih vitamina, minerala, vlakana i antioksidansa, tako da možete imati koristi od nutritivnog sadržaja voća, ali i uživati u njihovom sočnom i slatkom okusu. Ali, jeste li se ikada zapitali koje je voće najzdravije? Liječnici, nutricionisti i zdravstveni stručnjaci otkrili su 12 najzdravijih voćaka koje bi svi trebali jesti, prenosi Real Simple.

Avokado

„Popularnost avokada i dalje raste i nalazi se u svemu, od smoothieja do liofiliziranih grickalica s avokadom. Volim ih preporučiti za zdravlje srca, jer konzumacija hrane bogate kalijem, poput avokada, može pomoći u smanjenju učinaka natrija“, rekla je Amy Gorin, vlasnica tvrtke Plant Based with Amy. Avokado se, naravno, može rezati, mazati ili drobiti na tost, ali također je izvrstan dodatak kremastim smoothiejima, preljevima za salate i još mnogo toga. „Uz to što je ukusan, avokado je prepun zdravih masnoća, vlakana i antioksidansa. Istraživanje je pokazalo da avokado može pomoći u održavanju zdravog srca i imunološkog sustava“, dodaje Mackenzie Burgess, razvijač recepata u Cheerful Choices.

Borovnice

Borovnice je lako grickati, a tako ih je zdravo jesti. „Jedna šalica borovnica sadrži četiri grama korisnih vlakana, uz esencijalne hranjive tvari poput vitamina C, vitamina K i mangana, kao i antocijanine koji su vrsta fitonutrijenata. Postoje i prilično uzbudljiva istraživanja s borovnicama. Zapravo, nova studija objavljena u Food & Function otkrila je da uživanje u ekvivalentu jedne šalice svježih borovnica dnevno može poboljšati funkciju endotela. To pomaže da naše krvne žile rade glatko i stoga je važno za cjelokupno zdravlje srca“, tvrdi Burgess.

Jabuke

Ne podcjenjujte skromnu jabuku! „Jabuke su bogate vlaknima i korisnim polifenolima, za koje istraživanja pokazuju da mogu pomoći u snižavanju kolesterola te podržavaju zdravo srce. Također, jabuke imaju hranjive tvari koje podupiru mozak kao što su omega-3 (DHA i EPA) i kolin“, rekao je Burgess.

Maline

Dr. Breanna Guan, neuropatska liječnica, maline naziva najboljim voćem za zdravlje kože i hormona. „Pune vitamina C, ove bobice mogu podržati proizvodnju kolagena i zaštititi kožu od starenja gašenjem slobodnih radikala i zaustavljanjem oksidativnog stresa i oštećenja. Elegična kiselina je glavni polifenol u malinama, koji pomaže u smanjenju negativnih učinaka toksičnih estrogena, koji se povezuju s karcinomima povezanim s estrogenom“, dodaje.

Banane

Ako ste aktivna osoba, Guan preporučuje banane: „Banane su voće s visokim glikemijskim indeksom. One imaju visok udio ugljikohidrata te pružaju brz izvor energije. Također su bogate kalijem, koji je koristan za zdravlje srca i alkalnost“. Njihovo prirodno savršeno pakiranje čini ih lakima za jelo u pokretu, kako za djecu tako i za sportaše. A, za roditelje koji uvijek žele zdrav međuobrok pri ruci, banane su savršeno rješenje.

Limuni

„Limun je izvrstan izbor za jačanje zdravlja i imuniteta. Započnite dan s limunadom bogatom vitaminom C koja neće utjecati na vaš šećer u krvi. Poznat kao voće koje čisti, limun smanjuje upalu i pruža mnoge prednosti, uključujući poticanje probave. Pomiješajte sok od limuna s toplom vodom i đumbirom kako biste spriječili sezonske bolesti“, kaže Guan. Limun je također izvrstan dodatak receptima s plodovima mora, salatama, tjesteninama i još mnogo toga. Iskoristite njihovu koricu i sok kako biste maksimalno iskoristili svaki limun.

Lubenice

„Slatke i hidratantne, lubenice su pune elektrolita. Također, postoji toliko mnogo načina da uživate u ovom voću. Možete zamrznuti narezanu lubenicu i izmiksati je za osvježavajući smoothie ili narezati lubenicu kako bi je ponijeli sa sobom gdje god idete. Lubenica je puna vitamina, karotenoida i likopena, izvrsna je za zdravlje očiju, srca i prevenciju raka“, rekla je Guan. Uz toliko različitih načina konzumacije lubenice, ovo lijepo i sočno voće neće vam dosaditi.

Datulje

Postoji razlog zašto su datulje spremne biti sljedeća superhrana! One su tipičan dio mediteranske prehrane. Bogate vlaknima, samo nekoliko datulja, koje se obično poslužuju sušene, mogu vam pomoći da se duže osjećate siti, što ih čini odličnim međuobrokom koji također sadrži kalij, kalcij, magnezij, selen i ostale minerale.

Jagode

„Jagode su izvrstan izvor vitamina C, osiguravaju i mnoge druge vitamine i minerale, pa čak mogu pomoći u regulaciji šećera u krvi. Imaju puno vode i malo ugljikohidrata. Daju tako veliki nutritivni poticaj uz vrlo malo kalorija“, kaže nutricionistkinja Kacie Barnes. U jagodama možete uživati i u smoothiejima ili salatama. Možete ih i smrznuti te u njima uživati cijele godine.

Trešnje

„Trešnje su jedno od najzdravijih voća. One su prepune antioksidansa i protuupalnih spojeva. Dobar su izvor vlakana, kalija i vitamina C, a sadrže i druge vitamine i minerale!“, kaže Barnes. Trešnje također mogu pomoći kod upale, jer se smatraju protuupalnom hranom.

Ananas

Ovo tropsko voće nije uvijek najlakše narezati, ali zreli ananas je tako ukusan i sadrži mnoštvo zdravstvenih prednosti. S visokim udjelom vitamina C i mangana, ananas također sadrži vitamin B6, bakar, tiamin, folnu kiselinu i kalij, a ima malo masti. Iako sadrže prirodne šećere, kriške ananasa odlična su opcija za sladokusce umjesto (ili kao dodatak) deserta. Ananas se također može kuhati i poslužiti uz piletinu na žaru, a iako je kontroverzan dodatak pizzi, zdrav je.

Kupine

Kupine su još jedna super zdrava bobica koju biste trebali jesti redovito. Imaju visoku razinu antocijana, antioksidansa, plus tone vitamina C, vitamina K, mangana i vlakana. Lako ih je jesti i mogu se uključiti u mnoge recepte. Salata od kupina i bifteka može biti brzi obrok tijekom tjedna i dodati malo promijene vašoj rutini večere.

