Stručnjaci otkrivaju: Ove stvari žene zapravo žele tijekom seksa, a nisu tako privlačne

Ponekad je teško što žene općenito žele u romantičnoj vezi. Stoga su stručnjaci za odnose otkrili nekoliko stvari koje žene zapravo žele u vezi i seksu, ali rijetko to priznaju jer smatraju da je neprivlačno muškarcima, kako prenosi Your Tango.

Preuzimanje odgovornosti

Mnoge su žene previše sramežljive da bi to predložile, ali zapravo žele muškarca koji preuzima kontrolu u krevetu. Žene je društvo naučilo da ne izražavaju nikakvo neodobravanje seksualnih tehnika svojih partnera, ali i da su žene koje uživaju u dominaciji na neki način izdajice feminističkog cilja. To može dovesti do toga da muškarci kažu kako su sigurni da njihove žene ne bi bile zainteresirane čak ni za umjereno grubu seksualnu igru, a pokazalo se da žene ne samo da vole to, već su vrlo zainteresirane i uzbuđene. Naravno, najvažniji su pristanak i zajedničko uživanje.

Jutarnji ili popodnevni seks

Mnoge su žene do kraja dana toliko iscrpljene da im je seks zadnja stvar na umu. Dapače, mnoge žene se u to vrijeme čak i zaziru seksa, budući da im je razina testosterona na najnižoj razini u danu. Testosteron je na vrhuncu ujutro i za muškarce i za žene, pa je to idealno vrijeme za seks. Popodnevni seks još je jedna odlična opcija za žene koje su noću preumorne. Ako imate fleksibilan raspored i možete se dogovoriti da radite od kuće, ovo je prekrasan način da budete blizu bez iscrpljenosti ili ometanja djeteta.

Masaža

Većina žena ne može imati seks kada su pod stresom, za razliku od muškaraca koji često imaju seks kako bi se osjećali manje pod stresom. Za većinu žena, masiranje leđa ili stopala najbolji je način opuštanja. Ovo će djelovati samo ako je muškarac stvarno dobar u masaži i ako to radi dulje od 10 minuta. Mnoge žene neće tražiti masažu jer im se muž žali na to, a također, masažu povezuju s 5-minutnim površnim trljanjem leđa koje dovodi do seksualne želje. Ironija je u tome što bi nakon dobre masaže mnoge žene same krenule u seks, ali muškarac za to nikad ne zna jer prestane nakon 5 minuta, a njihova žena je toliko frustrirana da mu se jednostavno potpuno isključi.

Više ili manje priče

Postoje mnoge žene koje uzbuđuju razgovori u krevetu, ali njihov muž misli da one osjećaju suprotno jer ne govore stvari koje uzbuđuju njihovu ženu. Također, neke žene vole razgovor kao dio predigre, ali im odvlači pažnju kada su bliže orgazmu. Ako želite znati što vaša žena voli, možete je pitati, ali ovo vas možda neće brzo dovesti. Ako je vaša žena vrlo verbalna, inteligentna i voli čitati i razgovarati, onda je vjerojatno da postoji neka vrsta razgovora u krevetu koja bi je uzbudila i poboljšala njezino iskustvo. S druge strane, postoje mnoge žene kojima je potrebna razrađena fantazija, ili barem montaža erotskih slika, u njihovim glavama kako bi se uzbudile ili doživjele orgazam, a kada razgovarate to im remeti misli.

Bolje i raznovrsnije seksualne tehnike

Opet, društvo je nažalost većinu žena naučilo da ne kritiziraju muškarce. Mnogim ženama je ovo jednostavno previše neugodno i boje se da će biti previše uvredljivo za muškarca. Stoga mnoge žene imaju stvarno specifične stvari koje žele više ili manje, ili koje mrze, ali muškarac ne dobiva ovu povratnu informaciju, već umjesto toga žena postaje sve više i više razočarana i na kraju potpuno isključena tijekom seksa. Probajte druge stvari, dodirujte druge dijelove tijela ili je zamolite da radi nove stvari za vas. Ako ste usredotočeni na nju, sigurni u svoje prijedloge ili pokušaje novih aktivnosti, i ako učinite da se ona osjeća dobro fizički i emocionalno, vaša žena bi mogla reagirati na širi raspon ideja i aktivnosti nego što ste pretpostavili.

Seks kao bijeg od života

Uobičajena tema u životima većine udanih žena u dobi od 30 do 60 godina jest da se osjećaju pod stresom. Seks može biti bijeg od banalnosti i frustracija života, a vaša spavaća soba može biti predah od svega što vašu ženu čini nesretnom ili iritiranom. Da bi se to dogodilo, potrebno je puno emocionalne predigre tijekom dana, koja se nastavlja kroz prvih nekoliko minuta koliko ste navečer zajedno u krevetu. Ako želite da vaša žena na vas i seks s vama gleda kao na bijeg od života, morate izgraditi pozitivne asocijacije na sebe, seks i svoju spavaću sobu općenito.

