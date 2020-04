Stručnjaci otkrili deset razloga koji mogu biti odgovorni za nepostizanje orgazma

Doživljavanje vrhunca u seksu je muškarcima puno jednostavnije, ali zato žene moraju imati puno uvjeta da bi mogle doći do toga. Svaka žena je drugačija i treba joj neko vrijeme kako bi shvatila što joj paše, a što ne u seksu i kako joj je najlakše postići orgazam, pogotovo kada je ulazi u klimakterij - jedna klinika iz Clevelanda otkrila je da samo 10 posto žena u tom životnom periodu uspije bez problema postići vrhunac. Bili u klimaksu ili ne, moguće je da se mučite s orgazmom i tu ne mora biti kriv partner ili neznanje u onome što vam paše. Woman's Day donosi još neke razloge.



Anksioznost

Može izazvati negativne misli koje otežavaju orgazam, tvrdi Gran Hilary Brenner, psihijatar iz New Yorka. Nedavno istraživanje sa Sveučilišta Valparaiso u Indiani dokazalo je da više od polovice žena koje se bore s postizanjem orgazma problem pripisuju anksioznosti. "Žene s negativnom tjelesnom slikom također su prijavile stres i anksioznost", kaže dr. Brenner. Ako smatrate da anksioznost može igrati ulogu u vašem seksualnom životu, razgovarajte s terapeutom.



Stezanje mišića

Ženama koje imaju problema sa postizanjem orgazma gotovo uvijek se kaže da se "samo opuste". No, seksualna terapeutkinja dr. sc. Louanne Cole Weston kaže da to može biti pogrešan pristup. "Napetost mišića često je potrebna za orgazam. Prema mom iskustvu, većina žena postigne orgazam uključivanjem prilične napetosti u nogama, trbuhu i stražnjici."



Lubrikanti i vlažnost

Istraživanje Sveučilišta Valparaiso također je pokazalo da skoro četvrtina žena koje su teško dosezale orgazam optužuju za to nedovoljnu vlažnost. "Lubrikant čini ženske (i muške) genitalije erotski osjetljivijima pa pomaže ženama da dožive orgazam", piše Michael Castleman, autor knjige Great Sex. Lubrikanti su dostupni u ljekarnama i u drogerijama, pa možete posegnuti za njima ako smatrate da je problem u vlažnosti.

Previše je stimulacije

"Pornografija je to kako većina nas uči o seksu", piše terapeutkinja za seks, Blaire Lindsay. "To vodi do neznanja u području onoga što žene vole. Ideja da brži i jači seks pruža bolji osjećaj je često kriva." Orgazmi su povezani sa ženskim živčanim sustavim, a svaka žena ima drugačije podržaje, pa mnoge zahtjevaju laganiji pristup.



Još niste isprobali igračke

Neke se žene možda neće osjećati ugodno igračke za seks, ali one mogu uvelike poboljšati vaša seksualna iskustva i možda vam pomoći da postignete orgazam ako imate problema. Prema istraživanju iz 2017. u časopisu The Journal of Sex and Marital Therapy gotovo 40 posto žena treba stimulaciju klitorisa kako bi došle do orgazma. Zapravo, kaže Castleman, "Nekim ženama je potrebna intenzivna stimulacija koju samo vibratori mogu pružiti."



Ne masturbirate

Koliko često uživate u sebi može jako utjecati na vaše šanse za postizanje orgazma kad ste s partnerom, kaže bračni i seksualni terapeut dr. Sc. Van Van Kirk. Zašto? Sposobnost žene da mašta i koristi maštu tijekom masturbacije može joj pomoći da oslobodi svoje kreativne inhibicije u krevetu, a pomaže joj da nauči točno kako i gdje voli biti dodirnuta. Da biste povećali svoje šanse za postizanje orgazma s partnerom preporučuje se da masturbirate nekoliko puta tjedno.



Ne kažete svom partneru što volite

On ne može čitati vaše misli, tako da šutnja o onome što vas zaista uzbuđuje nema smisla. Osim toga, svaka žena voli nešto drugo, tako da nešto što je radio s nekim drugim vama može smetati i obrnuto. Ponekad samo stenjanje ili dodir ruke mogu stvoriti razlike, tako da im ili pokažite i samo pomaknite ruku na željeno mjesto ili direktno recite što vam paše, što ne.



Zaboravili ste mokriti prije seksa

Nerijetko ljudi odlaze mokriti odmah nakon seksa kako bi spriječili infekciju mokraćnog sustava, ali pametno je ići i prije. "Može biti nevjerojatno teško postići orgazam kad vam se mjehur napuni", kaže Block. Razlog je jednostavan: Umjesto da budete u trenutku, stalno osjećate pritisak da morate na zahod i molite se da to ne učinite u krevetu.



Pijete neke lijekove

Znate onaj mali papirić u kojem su navedene nuspojave vašeg lijeka? Pročitajte ih, jer lijekovi koji uzrokuju porast razine prolaktina - proteina koji smanjuje libido - mogu biti krivci za nepostizanje orgazma.



Nosite visoke potpetice

Ne samo da su bolne za nošenje već mogu deformirati psoas, duboko smješten mišić koji povezuje lumbalnu kralježnicu s bedrenom kosti. Kada je psoas napet zbog dugog nošenja štikli, ne može prenijeti poruku uzbuđenja koja je potrebna za orgazam.