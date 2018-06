Što uzrokuje ekstremne turbulencije tijekom leta?

Svatko tijekom leta zrakoplovom očekuje turbulencije, no što je s onim ekstremnim koje se pojave iznenada i zbog kojih zrakoplov naglo ponire i u putnika izaziva strah od "neminovne smrti"?

Ovu vrstu turbulencija uzrokuju zračni džepovi koji se često pojave iz vedra neba jer su nevidljivi i stoga teški za otkriti.

No iako to može izazvati uzbunu, Markus Wahl iz njemačke udruge pilota Vereinigung Cockpit tvrdi da je to potpuno bezopasno.

"Naglo poniranje može biti neugodno, ali za zrakoplov nije nimalo opasno", ističe Wahl.

Čak i pojam "zračni džep" zavarava, dodaje Nijemac. "Ne postoje zračni džepovi, barem ne u smislu nekih vrsta rupa u zraku".

Taj efekt zapravo uzrokuju različite zračne struje zraka koje se na određenim mjestima dodiruju i stvaraju područja nestabilnosti zbog kojih zrakoplov zna "propasti".

"Zrakoplov gubi visinu, što uzrokuje osjećaj sličan vožnji na vlaku smrti", otkriva Wahl.

Iako turbulencija nije opasna za zrakoplove, može dovesti do ozljede putnika. Zbog toga je najbolje cijelo vrijeme biti privezan sigurnosnim pojasom.

Piloti u većini slučajeva pokušaju zaobići turbulencije ili se brzo udaljiti od njih promjenom smijera ili visine leta.