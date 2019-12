Što je važnije: Prati zube ujutro ili navečer?

To je jako loša ideja jer u usnoj šupljini se nalaze bakterije koje se miješaju s ostatkom hrane između vaših zubi, a kao posljedica "prerade" tih ostataka, stvara se vrlo kiseli "otpad" koji se pretvara u plak. Plak je uzročnik neugodnog zadaha, ali i upale desni, povlačenja zubnog mesa i u konačnici može dovesti do trajnog gubitka zuba.

Zubi se trebaju četkati upravo da bakterije ne bi ostale na mjestu. Što duže ostaju na mjestu, to se na zubima lakše stvara žuti sloj, odnosno kamenac, koji može dovesti do upaljenih desni koje s vremenom počnu krvariti. Ako predugo ne perete zube, ili to često zaboravljate, riskirate da ih nepovratno izgubite. Stoga nemojte zaboravljati oprati zube prije spavanja.

Kako održati idealnu težinu nakon 50. godine života?