Stiže toplinski udar: Temperature u automobilu mogu dosegnuti i do 47°C!

Dolaskom visokih temperatura sve češće se govori o najvišim temperaturama zraka izmjerenim u Hrvatskoj. Prema podacima DHMZ-a, najviša temperatura izmjerena je 4. kolovoza 1981. godine u Pločama i iznosila je 42,8°C. Na drugom mjestu je Karlovac gdje je davne 1950. godine izmjereno 42.2°C. Na trećem mjestu je Knin koji je 22. kolovoza 2000. godine zabilježio 41.4°C. No, podsjetimo, ovakve su temperature svakodnevica u gradovima kao što je Dubai gdje prosječna dnevna temperatura ljeti iznosi iznad 40°C, dok se noćne temperature ne spuštaju ispod 30 °C.

Temperatura zraka se mjeri na visini od 1.25 do 2 metra iznad tla.Temperatura je najniža nešto poslije izlaza Sunca a najviša nešto poslije njegova najvišeg položaja. Mjerenje dnevnih temperatura je važno jer se sve druge temperature izračunavaju pomoću njih. Srednja dnevna temperatura TD izračunava se pomoću izmjerene temperature u 7, 14 i 21 sat, a pokazalo se se da najbolje rezultate daje jednadžba: TD = 1/4 (T7 + T14 + 2*T21), piše Meteoin.

Ako tražite točnu vrijednost vanjske temperature za vrućeg ljetnog dana, zadnje što bi trebalo je gledati vrijednost koja piše na zaslonu vašeg automobila. To je zbog toga što je prikazana temperatura obično znatno veća od odne stvarne temperature, a postoji nekoliko razloga zašto. Prije svega, vaš automobil zapravo nema ugrađeni termometar. Ako ste ikada primjetili temperaturu od 35° na nadzornoj ploči, to je vrlo vjerojatno pogrešno jer je riječ o mjerenju termistora, a ne termometra. Temperatura se obično mjeri pomoću živinog termometra, dok termistor mjeri promjenu električne struje kao rezultat dodane ili uklonjene topline.

No problem nije u termistoru, već gdje se on nalazi. Termistor je obično postavljen na prednjoj strani automobila iza maske, što je pogrešno. Na taj je način temperatura koju pokazuje termistor vašeg automobila zapravo uvećana za zračenje koje dolazi direktno s asfalta, koji je zagrijan suncem, a ta razlika može biti čak i do 10°C. Sličan efekt imaju i svi termistori postavljeni po fasadama, zgradama i sličnim površinama, a koji nisu zaštićeni od reradijacije. Zato se realna temperatura zraka mjeri nad zelenom površinom, u meteorološkom zaklonu na 2 metra visine, piše Meteoadriatic.

- Prema aktualnim prognozama, postoji umjerena opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Temperatura će biti iznad prosjeka, ali ne tako neuobičajeno visoka kao što se očekuje u Španjolskoj, Francuskoj, zemljama Beneluxa, zapadnoj Njemačkoj i na jugu Engleske. Danju će biti vruće, ponegdje i vrlo vruće uz temperaturu između 30 i 35°C – ističu dežurni prognostičari DHMZ-a.

Svake godine zabilježi se nekoliko slučajeva djece ili kućnih ljubimaca koji preminu zbog prevelike vrućine u automobilima, a znanstvenici iz Arizone su nakon eksperimenata dokazali kako se opasna temperatura u vozilu može postići već nakon sat vremena prženja na suncu, ali i da opasnost predstavlja parkiranje u hladu. Pokazalo se da se manja vozila iznimno brzo zagrijavaju, a nakon sat vremena u suncu, temperatura automobila zna doseći i preko 47 stupnjeva. Disanje u automobilu stvara dodatni efekt zbog veće vlažnosti u zraku, zbog čega se teže rashladiti znojenjem.