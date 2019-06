Stiže li napokon ljeto? Evo kakav vikend nas očekuje

Ljubitelji toplog vremena napokon će doći na svoje jer je pred nama sunčan i vrlo topao vikend.

Ako se suditi prema prognozi HRT-a, već sutra ćemo biti u polju izjednačenog i malo povišenog tlaka zraka, koji će podržavati uglavnom stabilno vrijeme, a frontalni sustavi bit će sjevernije i zapadnije od naših krajeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano i vrlo toplo. Ujutro uz doline rijeka ponegdje može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 18, a najviša dnevna od 28 do 30.

U središnjim krajevima slično - pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Puhat će povremeno umjeren do jak jugozapadnjak. Dnevna temperatura zraka malo viša nego na istoku.

U gorskim krajevima sutra djelomice sunčano, ujutro ponegdje s kratkotrajnom maglom. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, samo ponegdje s malom do umjerenom naoblakom. Puhat će povremeno umjeren južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 16, uz obalu između 17 i 19, a najviša dnevna od 24 do 27 stupnjeva.

U Dalmaciji sunčano i vrlo toplo. U njezinoj unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka vrlo je mala vjerojatnost kratkotrajnih pljuskova. Puhat će umjereno do jako jugo, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, a najviša dnevna između 25 i 28. I na južnom dijelu pretežno sunčano i vrlo toplo. Puhat će slabo do umjereno jugo i južni vjetar. Temperatura zraka slična kao na srednjem dijelu.

Na Jadranu će idućih dana biti sunčano i vruće. Visoka dnevna temperatura zraka pridonosit će daljnjem porastu temperature mora. Jugo će oslabjeti, a zatim će puhati slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak.

Idućih dana u unutrašnjosti većinom stabilno - prevladavat će sunčano, vrlo toplo i vruće s dnevnom temperaturom zraka ponegdje i višom od 30 stupnjeva. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a zatim većinom slab vjetar.

Idućih dana imat ćemo tako obilje sunčanog i vrlo toplog vremena, ali i UV indeks sunčeva zračenja bit će vrlo visok pa se treba što manje izravno izlagati suncu.