Stalno se budite prije nego što vam alarm zazvoni? Stručnjaci objašnjavaju zašto se to događa

Prilično je iznenađujuće da naša tijela mogu osjetiti vrijeme dok smo u dubokom snu - ali kako to točno funkcionira? Pa, našim tijelom upravlja kugla živaca poznata kao suprahijazmatska jezgra, koja se nalazi u sredini mozga. Živci igraju vitalnu ulogu jer kontroliraju naš krvni tlak, tjelesnu temperaturu, i što je najvažnije u razotkrivanju ove znanstvene misterije, našeg osjećaja za vrijeme.

Suprahijazmatska jezgra također može odlučiti kada se osjećamo pospano, a kada potpuno budno, tako da znate koga kriviti kada želite drijemati unatoč osam sati sna prethodne noći. Vaš tjelesni sat reagira na rutinu, postaje učinkovitiji kada odlazite u krevet u isto vrijeme svake večeri i probudite se u isto vrijeme svako jutro, piše Lad Bible.

Ovo je 18 najboljih poza za spavanje: Je li vaša omiljena među njima?

Protein koji se zove PER, također je vrlo važan u ovoj situaciji jer regulira vaš ciklus spavanja i budnosti. Razina proteina će rasti i padati tijekom dana, vrhunac će biti navečer, a najniži noću. Niske razine ovog proteina dovest će do niskog krvnog tlaka, što nas čini omamljenima i spremnima za spavanje.

Znanstvenici kažu da ako se pridržavate dosljednog rasporeda spavanja, vaše tijelo će se naučiti prilagoditi i povećati vaše razine PER-a neposredno prije nego što se alarm treba oglasiti. Kažu da će se to povećanje obično dogoditi oko sat vremena prije nego što se alarm oglasi, jer oslobađamo hormone stresa. Kada se niste probudili prije alarma, to može biti pravi šok, a kao rezultat može izazvati stres za vaše tijelo. Da biste to izbjegli, vaše tijelo proizvodi PER ranije tijekom noći - i to je razlog zašto se možete probuditi nekoliko minuta prije nego što se oglasi alarm.

I dok vam je sada vjerojatno jasnije zašto se budimo prije oglašavanja alarma, onima koji muče muku s tim kako zaspati, možda će poslužiti vojnička metoda spavanja. Riječ je o metodi koja se prvi put spominje 1981. godine u knjizi Relax and Win: Championship Performance, Lloyda Wintera, a podrazumijeva to da umirite tijelo i postepeno se opuštate.

Cilj je da redom 'gasite' svaki dio tijela od glave do pete, počevši od opuštanja mišića na čelu, očiju, obraza, vilice, te ramena, ruku i grudnog koša. Potrebno se fokusirati na disanje, a zatim opustiti i vaš trbuh, noge, koljena i stopala. Naravno, uz tijelo, važno je i 'osloboditi' um od bilo koje vrste stresa.

Stomatolog otkrio: Ova pića trebate izbjegavati prije i nakon dolaska na pregled!