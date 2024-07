Spojiti okuse i arome najboljih jela i pića koncept je projekta 5 Senses

Bili smo dijelom vrlo interesantnog svježeg koncepta enogastronomije koji će se ovog ljeta održavati i drugdje u Hrvatskoj na ekskluzivnim lokacijama. Iza imena 5 Senses stoje dvojica iskusnih profesionalaca, sommelier Kristijan Merkaš i chef Zlatko Belužić uz asistenciju iskusne promotorice Danire Orešić, a riječ je o visokokvalitetnim doživljajima kojima je namjera, već kako ime kaže, pružiti iskustva za sva osjetila.

– Namjera je u vrhunskom opuštajućem ambijentu spojiti okuse i arome najboljih jela i pića, ali uz glazbu kao jednako kvalitetnu komponentu ovih događaja. Konačan je cilj postići da naši gosti dobiju nezaboravno iskustvo koje će pamtiti na praktički svim svojim čulnim razinama – rekao je Kristijan Merkaš. Svakako, u Hrvatskoj ima vrhunskih restorana u kojima rade vrhunski chefovi, a s njima i najbolji sommelieri. No tek ponegdje ta su iskustva dopunjena jednako dobrom lokacijom kao i glazbenim doživljajima. Na 5 Senses cilj je ponuditi sve to u jednom paketu.

– Dodajmo i još jedno iskustvo, a to je intriga, iznenađenje, jer gosti koji se odluče za naš događaj praktički do kraja neće znati kamo idu, na kojoj će lokaciji objedovati i piti. A svaki ćemo put biti na nekom drugom, ali uvijek jednako kvalitetnom, vrhunskom mjestu – kazao je Merkaš.

Za ovaj uvodni događaj izabrana je Etno farma Mirnovec u Samoboru, doista prekrasno mjesto, izuzetno lijepo uređeno i održavano, a u kojem se, kako smo doznali, krenulo samo od jedne stare obiteljske kuće. I ovakvo mjesto doista pruža uvjete da se eno i gastro entuzijastima omogući cjelovito multisenzorno iskustvo. U čemu se doista i uspjelo. Belužić je u pet sljedova dokazao kako je doista odličan chef. Očito je to i u obitelji jer, ako niste znali, Zlatko Belužić brat je Melkiora Bašića, jednog od sada poznatijih domaćih chefova.

– Na ovim našim događajima mi nećemo nuditi fine dining, ništa poput molekularne kuhinje ili nečega sličnoga, ali nudit ćemo fini dining. U pet sljedova nastojat ćemo zaokružiti paletu okusa tako da su jasno izraženi, ali s namirnicama i načinima pripreme prepoznatljivima za ovo naše područje i s ciljem da baš svaki gost doživljaj napusti sasvim zadovoljan i bez potrebe za još kojim zalogajem. Zaokružena priča znači da je baš sve što se na događaju nađe najviše razine, od stolca do onoga što je na tanjuru i čime se hrana iz tanjura konzumira – rekao je Belužić.

Kako se već vidi iz najavnih ma terijala za 5 Senses, predstavljene su tvrtke partneri događaja koje su ili proizvođači kvalitetnih proizvoda ili zastupnici trgovačkih marki čije se proizvode može označiti na isti način. Meso za jela na meniju došlo je iz poznatog Igomata, vrlo uspješne samoborske obiteljske tvrtke za proizvodnju i preradu mesa, to se meso peklo na kamado roštilju Big Green Egg, koji je više pećnica nego što je roštilj, a koji nudi doista jedinstveno iskustvo pripreme mesa. Pa je vinski partner bio Milan Budinski sa svojim Omom, iz kojeg dolazi sjajna malvazija, jedna od najboljih koja se danas može probati, pića za koktele dolaze od PPD-a i Paga, a inventar stiže od Providera, čiju ćete opremu pronaći u cijelom nizu restorana i ugostiteljskih objekata po cijeloj Hrvatskoj. Sve to podloga je za pet sljedova jela gdje je ZlatkoBelužić pokazao da ovaj događaj može ući u konkurenciju ekskluzivnim večerama ponajboljih naših restorana. Već je uvodni finger food pružio solidne temelje za visoka očekivanja, gdje su nas se doista dojmili carpaccio od govedine i goveđi tartar, koji su bili neočekivano lagani, tek otvorivši put peterostrukom slijedu koji nas je čekao.

S njima se kao piće dobrodošlice nudio pjenušac Terra Falconis Extra Brut, koji, naravno, dolazi s Plešivice, iz Mladine, koja je od lani u vlasništvu upravo Pago Croatia, a gdje je konzultant baš Milan Budinski. Uvodno osvježenje bio je doista odličan koktel Don Paloma temeljen na tequili Don Julio, uz sok od limete, malo grejpfruta i sode, a čiji je autor Tis Jazbinšek, doista odličan koktel-majstor. Rijetko smo kada popili koktel nakon kojeg bismo rado još jedan, isti takav, pa nam je postalo jasno zašto je ovo jedan od popularnijih koktela u svijetu. Objed je počeo carpacciom od bijele ribe s malo kruške i krutona što je sve zajedno doista davalo ukusan, a doista lagan zalogaj koji neće ometati put sljedećim sljedovima. Taj je carpaccio sparivan s vinom Erdoro Sauvignon Blanc berbe 2023. što je još jedno vino koje dolazi iz Mladine. I onda nas je u drugom slijedu dočekalo doista sjajno iznenađenje. A radilo se o – ćevapu. Ne bilo kakvom, već o Igomatovu ćevapu koji je pohan i poslužen na ukusnom pireu. Osnovno je pitanje, ne samo za našim stolom, bilo ide li ovo i kao klasična “desetka”. Belužić je objasnio kako je jelo nastalo sasvim slučajno, za nekog od njegovih druženja s prijateljima, pri čemu se, kako to već ide, malo i ogladnjelo, a ostalo je tek nešto ćevapa. I evo ga, pred nama na stolu našao se “Će” Surprise. Sljedeći je u Big Green Eggu bio pečeni file brancina s povrćem popečenim u istom “stroju”. Išao je s Erdorovim vinom Blend One berbe 2022. što je kupaža rajnskog rizlinga, sivog pinota i traminca koje se lako nosilo s tanjurom iz svojeg para. Kao glavno jelo poslužen je teleći kotlet s mrkvom, oboje pečeno u Big Green Eggu, čija je keramika razvijana u NASA-i, s čime je išao Erdorov Pinot Gris 2022. Sva ova jela, iako nisu tako najavljivana, uredno bi se uklopila u bilo koji naš vrhunski restoran koji aspirira vrhunskoj kuhinji, a poglavito kada je riječ o desertu. Napravio ga je francuski pastry chef na radu u Ljubljani Dimitri Chapelle.

U višekomponentni desert s nizom okusa uloženo je doista puno truda i to se vidjelo. Uz desert je išao gušći koktel Reposado Blossom. Cijeli je slijed “ispoštovan” jednako ambicioznim vinima, upravo Omom Milana Budinskog, Malvazijom Istarskom 2022., koja je upravo nedavno uvrštena u najboljih 100 hrvatskih vina po izboru koji je organizirao Vinski klub te Refošk 2021. Za oproštaj još jedan zaista pitki koktel, Don Special. Ne smije se nikako zaboraviti i netaktilnu komponentu događaja, a to je glazba, gdje su u kratkim intermezzima svojim jazzom prisutne opuštali Joe Kaplowitz i Bruno Mičetić. A po želji dolazak se može organizirati i simpatičnim oldtajmerima Old Jacka, “bubom” cabrio ili “buba” transporterom. Sasvim sigurno je 5 Senses nesvakidašnji eno i gastronomski doživljaj koji nudi zaista puno, a posve je izvjesno da neće patiti od današnjih domaćih restoranskih boljki. Bez bojazni se svi koji se odluče na dolazak mogu nadati vrhunskoj usluzi, najboljim namirnicama, vrlo ugodnoj atmosferi, pa je ovaj event idealan i za uživanje koje možete i darovati. Čini nam se da je ovako nešto domaćem turizmu dosta nedostajalo.