Slavonija i Podravina, wine not?!: Festival koji traje cijeli rujan spaja vrhunska lokalna vina i povijesne ambijente!

Manifestacija koja spaja povijesne ambijente, zelenu priču i vrhunska vina. – vinski festival Slavonija i Podravina, wine not!? traje tijekom cijelog rujna, a cilj mu je pokazati vinske atrakcije Virovitičko-podravske županije. Počelo je sa spojem vina i umjetnosti u dvorcu Pejačević u srcu Virovitice, predstavom slatinskog iluzionista i mađioničara Magic Leona u Centru za posjetitelje - Dvorac Janković te urban wine partyem na terasi geobara futurističkog geo-info centra Voćin na zelenim padinama Papuka. A u subotu 16. rujna zabava se seli u mistični pitomački kraj. Na eventu Vino i mitologija u novom Turističko-informativnom centru Klopotec na Kladarskom bregu uživat će se u vinima s padina Bilogore.

Foto: Matija Turkalj

Foto: Matija Turkalj

Na obali Drave, u povijesnom perivoju ljetnikovca grofa Draškovića, danas Posjetiteljskom centru Dravska priča u Noskovcima, 22. rujna posjetitelje očekuje i Vinski party, a vinski mjesec završava 30. rujna maratonom Wine&Run u Orahovici, koji se u hedonističkom duhu ne trči nego hoda. I ove je godine vinska ambasadorica festivala enologinja Ivana Nemet odabrala najbolja vina Virovitičko-podravske županije, među kojima su i ona nagrađena Decanterom.

Od graševine, rajnskog rizlinga i chardonnaya do cabernetfranca, frankovke, pinota crnog i drugih sorta, uživat će se u vinima nagrađivanih lokalnih vinara. – Veseli me što smo u Virovitičko-podravskoj županiji izašli iz svijeta slučajnih vina. Predstavljajući danas vina ove županije, radim to opušteno i sigurno. Vina s ovog područja sad su lijepa slika našeg kraja, naša vinska umjetnost – ističe ova poznata enologinja.

Foto: Matija Turkalj

Foto: Matija Turkalj

Ovu lijepu vinsku priču prije tri godine pokrenula je Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije, a njezina direktorica Martina Jakelić ističe kako je na području Slavonije i Podravine posljednjih godina sve veći broj malih obiteljskih vinarija koje su sastavni dio turističke ponude temeljene na zelenom, održivom turizmu s dva UNESCO područja – Parkom prirode Papuk i rijekom Dravom te bogatom povijesnom nasljeđu. – Naša destinacija neočekivano je lijepa i neočekivano je blizu, a vinski festival prava je prigoda da nas posjetite – poručuje Martina Jakelić. Za sudjelovanje u ovoj lijepoj vinskoj priči potrebno je prijaviti se putem obrasca na internet-stranici TZ-a Virovitičko-podravske županije i platiti ulaznicu koja po eventu iznosi 15 eura.