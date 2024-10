Sestra joj želi 'ukrasti' ime djeteta: Uslijedio je šok kad je njihova mama nešto zatražila

Odabir idealnog imena za novu bebu može biti težak proces. Prvo ime mora odgovarati maloj, slatkoj bebi, a zatim i odrasloj, zaposlenoj osobi. Proces može biti još teži ako se u odabir imena odluče umiješati članovi obitelji. Za jednu novopečenu mamu (31) i njezinog supruga ime Leo bilo je savršen izbor za njihovog sinčića koji je rođen prije tri mjeseca.

No, problemi su nastali kada je ženina trudna sestra odlučila da želi to ime za svog sina. Žena se o svemu odlučila pojadati na Redditu. "Moj muž i ja odabrali smo ime Leo mnogo prije nego što se naš sin rodio. To je ime koje oboje volimo i nismo ga otkrili nikome dok se dijete nije rodilo da bi među nama ostalo posebno", započela je žena. Međutim, nedavno je njezina 28-godišnja sestra objavila da ona i njezin suprug očekuju svoje prvo dijete, također dječaka, i s oduševljenjem su svima rekli da su mu odabrali ime Leo, piše Mirror.

"Kad sam je podsjetila da se moj sin već zove Leo, djelovala je iskreno šokirano i rekla da je 'potpuno zaboravila' i mislila je da ne bi bilo važno da dječaci dijele ime", napisala je 31-godišnjakinja. Pokušala je svojoj sestri nježno objasniti da joj nije ugodno da njihovi sinovi imaju potpuno isto ime, pogotovo jer su bliski rođaci i vjerojatno bi se često viđali. "Uzrujala se, rekla da se ja ponašam teritorijalno i da ne posjedujem to ime. Mama me sada moli da razmislim o promjeni imena svoje bebe ili da pustim sestri da tako nazove svoje dijete", objasnila je žena.

Dodala je da se osjeća "frustrirano" zbog odgovora svoje sestre i majke jer su ona i njezin suprug pažljivo odabrali ime, a sada se osjeća kao da "izaziva obiteljsku dramu zbog toga". "Odbila sam promijeniti ime, ali sada neki članovi obitelji misle da sam tvrdoglava. Jesam li loša osoba ako želim promijeniti ime svog sina, iako ga moja sestra sada želi koristiti?", upitala je 31-godišnjakinja. Objava je potaknula tisuće odgovora zgroženih korisnika Reddita, zbunjenih zahtjevima ženine sestre.

"Tvoja sestra je smiješna. Ja bih bila malo zločesta i stalno zvala nerođenu bebu 'Leo 2'. Kao: 'Kako je Leo 2? Jedva čekam upoznati Lea 2!'. Mislim da nećeš dugo čekati da promijeni ime", napisala je jedna korisnica. "Vaš sin, Leo, rođen je prvi. Nema govora o preimenovanju vašeg sina. Vaša majka i svi ostali koji se slažu s njom prelaze granice razuma kad uopće predlažu da biste trebali mijenjati ime već rođenom djetetu!", napisao je drugi korisnik.

"Sestra ovo radi jer želi pažnju", napisao je treći korisnik. Ljudi su se komentarima našalili da ženin sin može biti "pravi Leo", a sestrin sin "Leo s popusta" ili "Leo s Temua". "Nisi loša osoba, ali svima nam je jasno tko je mamino omiljeno dijete", zaključio je četvrti korisnik.