Šestomjesečnu bebu ova mama hranila je burgerima i krumpirićima, ljudi su ju žestoko osudili

Jamie-Leigh Gibson (18) iz Ujedinjenog Kraljevstva otkrila je kako je svojoj šestomjesečnoj kćeri davala hranu iz McDonlad’sa, a tim priznanjem pokrenula je burnu raspravu i reakcije, prenosi The Sun.



Njezina, sada jednogodišnja djevojčica i dalje često uživa u burgerima i krumpirićima, a mnogi roditelji osudili su potez majke, no ona se brani tvrdnjom da je kćer potpuno zdrava.

Foto: Facebook

- Nitko od mojih prijatelja ni obitelji nije rekao ništa negativno ni bezobrazno, ali komentari na moju objavu bili su iznimno ružni. Mnoge starije žene nisu bile oduševljene, ali ne smeta me to, ipak ih ne poznajem osobno - objasnila je. - Liječnik moje kćeri i ja znamo da je zdrava i sretna. Mislim da ljudi koji vas ne znaju ne bi trebali imati pravo glasa o tome što vaše dijete jede. -



Beba je imala svega par mjeseci kada joj je majka, tada zaposlenica Burger Kinga, davala pržene krumpiriće, a čim joj se pojavio prvi zub s pet mjeseci pojela je pola hamburgera.



Iako su je prijatelji upozorili da se dijete može ugušiti tako suhom i konkretnom hranom, ona nije zabrinuta. - Svatko tko me poznaje zna da joj dajem brzu hranu i rekli su da je to opasno. Oni se više boje da će se ugušiti, ali ne vidim problem jer jede i voće i povrće. Također je i dojim tako da dobije dovoljno nutrijenata. McDonlad’s je samo poslastica. Ona ga jako voli i uživa u svakom Happy Mealu. -

Zbog koronavirusa jedemo manje čokolade i više kupujemo domaće kekse i vafle: