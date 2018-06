Šest dana nakon raskošnog vjenčanja mladoženja je doznao neugodnu vijest

Šest dana nakon velikog vjenčanja u Meksiku Britanac Andy Mitchell (40) saznao je vijest koja mu je uništila život.

Nakon raskošnog vjenčanja vrijednog 30 tisuća funti njegova 21-godišnja novopečena supruga Meghan ga je ostavila zbog drugog muškarca. Svom 40-godišnjem suprugu rekla je da ga ostavlja jer je njen ljubavnik bolji u krevetu od njega. Andy je u razgovoru za The Sun Online rekao kako je potpuno shrvan izdajom svoje supruge, a vjeruje da je novu romansu započela na djevojačkoj zabavi.

