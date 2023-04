Seksualni bonton: Znate li kako se ponašati tijekom seksa?

Jeste li ikada poslali seksi fotografiju, a da vas nisu to tražili? Jeste li ikada ignorirali znak za odlazak nakon avanture za jednu noć ili prestali s odnosom nakon što ste doživjeli orgazam? Jeste li odbili uzvratiti oralni seks? Ako jeste, onda biste možda trebali razmisliti o promijeni svojeg seksualnog ponašanja i navika, piše Daily Mail.

Postoje univerzalna pravila kojih bi se svi trebali pridržavati ako žele zaslužiti i pokazati poštovanje i impresionirati partnera, tvrdi britanska stručnjakinja za seks Tracey Cox, te donosi vodič kroz seksualni bonton u kojem odvaja neukusne od otmjenih načina seksualnog ponašanja.

1. Odgovor na vječno pitanje 'Koliko ste imali ljubavnika?': Znati da je osoba imala jednog ljubavnika, ali nije koristila zaštitu opasnije je od činjenice da ih je imala 30, a da je sa svakim od njih koristila zaštitu. Otmjeno: Odgovarajući na ovo pitanje kako vam prošlost i broj ne znače ništa, već da ste zainteresirani samo za vašu budućnost, odbijate se pokoriti pritisku da otkrijete o sebi nešto što radije ne biste, stoga ne postavljajte nikome to pitanje. Neukusno: Uvrijeđeni sumnjate u nečiju insinuaciju da ste promiskuitetni te odjurite osuđujući partnera, jer se osjećate pod pritiskom.

2. Sexting: Otmjeno: Pitajte prije nego se odvažite poslati nekome nešto seksualno. Pošaljite sliku erotičnih i umjetničkih ekspresija umjesto vaših intimnih područja u krupnom planu. Čuvajte svoju privatnost i tako da nikada ne pokažete svoje lice ili bilo koji detalj koji odaje da se radi baš o vama. Čuvajte vaše ljubavne fotografije i fotografije vaših ljubavnika od znatiželjnika. Ako partner od vas zatraži brisanje fotografija, poslušajte ga. Neukusno: Slanje seksi fotografija nekome kome ne biste trebali, pogrešan tajming slanja, pokazivanje vrućih fotki i ljubavnih tekstova drugim ljudima, prijateljima te postavljanje fotografija na društvene mreže, kao i prijetnje da ćete to uraditi je sasvim nepoželjno.

3. Seks za jednu noć: Otmjeno: Naučite kada ne znači ne i nikada ne navaljujte. Nemojte biti sebični, bez obzira na to što se radi o samo jednoj noći ne radi se samo o vama. Ako niste zapamtili ime ljubavnika, nemojte reći ništa. Sačekajte 15 minuta nakon što završite seks, onda im recite da morate ujutro na važan sastanak ili da vam se mama vraća kući. Nagovijestite im da vas mogu kontaktirati suptilno im dajući do znanja kako se nadate da se to ipak neće dogoditi. Ne budite dan iza posramljeni, već seksualno osnaženi. Neukusno: Ljutite se i nervirate ako se seks ne odvija po planu. Ne trudite se pitati što se drugoj osobi sviđa i ne želite se ni pobrinuti kako je zadovoljiti jer pretpostavljate da je nikad više nećete vidjeti. Također, pretpostavljate da ćete prespavati bez prethodne provjere ili ne prihvaćate znak da morate otići iako vam se to jasno daje do znanja. Uzimate broj telefona iako nemate namjeru se javiti.

4. Seksualna higijena i okolina: Otmjeno: Njegujete se, vodite brigu o osobnoj higijeni, o izgledu vaših intimnih područja, o vašem tijelu, noktima, koži, kosi. Svježe oprane plahte, uredna prostorija, ugodna rasvjeta te nekoliko pristojnih pića u hladnjaku učinit će vas još privlačnijim. Neukusno: Prostorija puna neuredne odjeće, pune pepeljare, prazan hladnjak, hrpa neurednih sitnica, razbacan i prljav krevet, kao i vaša loša osobna higijena poput zapuštenog tijela, neurednih noktiju, neugodnog zadaha, neodržavanih genitalija odbit će vaše potencijalne ljubavnike.

5. Pijani seks poziv: Otmjeno: Ne upuštajte se u ovu radnju ako ste jako pijani. A ako ste spremni na poziv, prvo provjerite partnerovu situaciju prije nego krenete u akciju. Također, odbijanje ljubazno prihvatite. Neukusno: Nenajavljeno se pojaviti u sred noći, glasno vičući ili kucajući na vrata samo ćete probuditi susjede i navući potencijalni partnerov bijes na sebe. Također, odbijanje odlaska, spavanje odmah nakon seksa ili pak povraćanje jednako su neukusni.

6. Suočavanje s kondomima: Otmjeno: Koristite kondome, neka vam budu norma za sve ili nove slučajeve. Imajte kod sebe uvijek kvalitetan kondom uz znanje i vještinu kako ćete ga staviti. Neka vam je pri ruci, u pravo vrijeme. Neukusno: Odbijate upotrebu ili ne nosite zaštitu sa sobom. Laganje o vlastitom seksualnom zdravlju, neprimjereno korištenje, loš tajming te kondom koji ostaje ležati na podu pored vas također su oblici nedoličnog ponašanja.

7. Pružanje oralnog seksa muškarcu: Otmjeno: Komplimentiranje njegovoj muškosti, diskretno traženje odmora ako vam zadovoljavanje predugo traje, traženje dopuštenja da gledate kako on to radi sam kada je vama dosta, kao i korištenje ruku u ključnim trenucima iskazuje vašu pristojnost oralnog, odnosno seksualnog ponašanja. Neukusno: Muškarci koji ne vode intimnu higijenu ili to ne rade kako treba nisu nimalo primamljivi. Guranje vašeg potiljka i glave prema njihovom spolovilu kao i pretpostavka da je u redu da vam ejakuliraju u usta bez pitanja su jednako neugodni kao i kada vam ne žele uzvratiti zadovoljstvo.

8. Njezini orgazmi: Otmjeno: Postavite nju na prvo mjesto. Ne ljutite se ako nije doživjela vrhunac, ali je uložila trud i iskazala vještine i čari predigre. Koristite seksualne igračke i pomagala, pozovite njezin vibrator da vam se pridruži u krevetu i nikada ne zaboravite tražiti povratne informacije i smjernice ka užitku. Neukusno: Predigra ne traje dovoljno dugo ili je uopće nema. Žurite ravno u snošaj penetrirajući bez poljupca ne pružajući nikakvu stimulaciju, zanemarujete njezin klitoris. Postavljate pitanje je li vaša partnerica doživjela orgazam svake tri minute.

9. Problemi s penisom: Otmjeno: Zgrabite penis gledajući partnera u oči govoreći mu kako je seksi i kako volite kada je u zanosu. Nemojte shvaćati osobno ako vaš partner ima problema s erekcijom. Neukusno: Zuriti u njegov penis i pitati se hoćete li ga uopće osjetiti. Iznošenje bezobraznih komentara ako ste u situaciji da samo vaš ljubavnik doživljava vrhunac, a vi ne, neumjesno je kao i pravljenje frke ako stvari ne idu po planu te erekcija nije onakva kakvu očekujete.

10. Tijekom seksa: Otmjeno: Komplimentirajte. Budite glasni. Neka vas se čuje kada u nečemu zaista uživate. Ne suzdržavajte se. Stavljajte partnerovu ruku tamo gdje je želite, navodite ih tamo gdje se najbolje osjećate. Osluškujte govor vaših tijela, nikada ne pretpostavljajte da ista pravila vrijede za sve ljubavnike. Neukusno: Legli ste i čekate da vaš ljubavnik odradi sve sam. Sramite se svog tijela. Skrećete pogled na telefon tijekom seksa. Zaustavljate svaku daljnju seksualnu aktivnost čim doživite orgazam.

11. Nakon seksa: Otmjeno: Diskretno idete po maramice. Pričate s partnerom što vam se svidjelo i što ste doživjeli tijekom seksa. Nakon seksa ostajete zagrljeni uz poljupce i maženje, ali se također ne ljutite ako neko i zaspi. Neukusno: Bježite odmah na tuširanje i ljutite se ako niste dobili povratnu informaciju o vašoj izvedbi. Ostajete ležati i nezainteresirani ste za razmjenu nježnosti i dodire. Ušutjeli ste se i planirate ubrzo otići bez objašnjenja.

12. Suočavanje s cimerima: Otmjeno: Budite tihi i diskretni, pitajte je li vašem ljubavniku smetaju drugi ukućani. A ako naletite na nekog potrudite se predstaviti. Budite ljubazni i pristojni. Neukusno: Pravite buku iako znate niste sami. Zavodite partnerove cimere ili ignorirate njihovo postojanje. Hodate polugoli uokolo. Uzimate tuđe stvari i krećete se po kući bez pitanja. Dugo koristite jedinu kupaonicu ostavljajući nered za sobom.

13. Suočavanje sa spolno prenosivim bolestima: Otmjeno: Redovito idete na preglede i obraćate pažnju na vaše tijelo i sve simptome, ako vam se pojave. Odmah se testirate ako primijetite promjene na svom tijelu i intimnom području ili pak posumnjate da ste možda bili izloženi opasnosti. Obavijestite sve ljubavnike s kojima niste koristili zaštitu te ih potičete na testiranje. Neukusno: Ignoriranje problema i simptoma. Nikada se ne kontrolirate, i rijetko ili nikako ne koristite zaštitu. Uvredljivi ste i nepristojni ako vas partneri nazovu i kažu da imaju spolnu bolest te odbijate prihvatiti da je i vi možda imate. Prešućujete ako saznate da ste bili izloženi bolesti, nastavljajući spavati s ljudima bez zaštite pa čak i ako znate da bolujete od spolno prenosive bolesti.

