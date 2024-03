Seksualna terapeutkinja otkriva 3 najvažnija koraka za postizanje najboljeg orgazma

Orgazmi nisu samo znak završetka spolnog odnosa - oni također imaju fizičke i mentalne dobrobiti. Ipak, misterij dobrog orgazma stoljećima je izmicao muškarcima i ženama. Mnoga istraživanja sugeriraju da oko polovica žena nije zadovoljna time koliko često doživljavaju vrhunac - a 10% do 15% žena nikada u životu nije doživjelo orgazam, prema izvješću National Library of Medicine, piše New York Post.

Muškarci imaju manje problema - samo oko 5% do 10%, prema studiji koju je objavio Sexual Medicine - ali to još uvijek ostavlja milijune ljudi koji ne mogu doseći vrhunac ili se osjećaju nesigurno kada ih partner ne doživi. Svako tijelo je drugačije, ali istraživanja i stručnjaci slažu se da su ova tri čimbenika ključna za postizanje cilja.

Stimulacija: Možda se čini intuitivnim, ali što zapravo znači ‘stimulacija’? ‘Cijela stvar u vezi s vrstom stimulacije koja vam je potrebna je kombinacija pritiska i ritma’, rekla dr. Laurie Mintz, seksualna psihologinja i terapeutkinja.

Primjena prave količine pritiska na erotske zone, kao što su klitoris, penis ili uši, pomaže u izgradnji seksualnog uzbuđenja i na kraju aktivira mišiće na kontrakciju, neophodan fizički korak. Pritisak također treba biti primijenjen u dobrom ritmu - što neki smatraju ključnim za postizanje orgazma.

Stručnjaci, uključujući i dr. Mintz, slažu se da je sjajan način za pronalaženje željene G-točke korištenje vibratora u spavaćoj sobi. Dobar ritam može usmjeriti pažnju toliko intenzivno da nadvlada sve druge misli i samosvijest gotovo dovodeći osobu u trans i dopuštajući dovoljnom intenzitetu iskustva da pokrene mehanizme vrhunca, prema studiji objavljenoj u socioafektivnoj neuroznanosti i psihologiji.

Svjesnost: Da biste dosegli seksualni vrhunac, morate usavršiti osjećaje seksualnog iskustva i postići svjesnost. ‘Svjesnost je stavljanje vašeg uma i tijela na isto mjesto u isto vrijeme’, objasnila je dr. Mintz, ‘A većina nas to ne čini ni u svakodnevnom životu, a kamoli u seksualnom’.

‘Kad se seksamo, razmišljamo: ‘Kako izgledam? Što ja to radim? Jesam li dobar/dobra?’. Ne možete doživjeti orgazam kada niste u potpunosti prisutni. Morate naučiti kako biti u potpunosti posvećeni seksu’, dodaje.

Svima savjetuje da isprobaju meditaciju ili jogu kako bi prakticirali svjesnost u svakodnevnom životu ili da puste glazbu tijekom seksa. ‘Mit o svjesnosti je da je potrebno puno vježbe i da morate meditirati svaki dan. Ne. Možete prakticirati svjesnost u svom svakodnevnom životu’, kaže dr. Mintz.

Jednostavan način da počnete prakticirati svjesnost jest pranje zubi, rekla je dr. Mintz: ‘Sljedeći put kad perete zube, stvarno se usredotočite na osjete. Kad vam um odluta, vratite ga na osjete. Možete naučiti svjesnost u svakodnevnim aktivnostima, a zatim je primijeniti u spavaćoj sobi’.

Komunikacija: Nakon što upotrijebite svjesnost da otkrijete koji vas pritisak i ritam dovode do cilja, morate to priopćiti svom partneru. ‘Parovi - bez obzira radi li se o vezi ili ne- koji komuniciraju o seksu i razgovaraju o tome što im je potrebno tijekom seksa imaju puno, puno veću vjerojatnost da će doživjeti orgazam’, rekla je dr. Mintz.

‘Uobičajeni mit je da bi vaš partner trebao znati što želite bez pitanja. Nitko ne čita misli. Tu dolazi do komunikacije’. dodaje. Iako stenjanje može pomoći u usmjeravanju vašeg partnera, verbalno ga usmjerite kako da bi vam pomogne da svršite.

