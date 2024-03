Suprug ju je prevario sa sestričnom: ‘Čekala sam 6 mjeseci za savršenu osvetu!’

Saznati da vas je partner prevario nešto je što nitko ne želi doživjeti - ali saznati da je to bilo s članom vaše obitelji još je gore. Jedna je žena bila slomljena kad je saznala da ju je muž potajno varao s njezinom sestričnom - ali je tvrdila da se paru "savršeno osvetila".

Unatoč tome što ga je htjela odmah izbaciti iz kuće, znala je da će to imati maksimalan utjecaj na njezina muža i njezinu sestričnu, ostavivši ih u financijskoj zbrci, pa je to sve ignorirala šest mjeseci prije nego što je poduzela bilo kakvu radnju, piše Mirror.

Saznala je da su njezin suprug i njezina sestrična započeli ljubavnu vezu nekoliko mjeseci nakon što su se upoznali na vjenčanju jer su, kako tvrdi, "oboje bili glupi". On ju sada moli da mu se vrati, a sestričnu obitelj ignorira, no sada se prezrena žena osjeća pomalo krivom jer je par ostavila u kaosu.

Objašnjavajući svoju situaciju, supruga se anonimno obratila Redditu i napisala: "Moji baka i djed svakom svom unuku daju dovoljno da kupe kuću kad završimo fakultet, ali kroz fakultet se moramo sami snalaziti. Imala sam dovoljno sreće da sam dobila stipendiju kao i stipendiju preko očevog poslodavca. Kad sam diplomirala, kupila sam malu kuću u blizini javnog prijevoza kako bih mogla ići vlakom na posao."

Izjavila je da je njezin suprug tada na jednom vjenčanju upoznao njezinu sestričnu Yvonne i rekao da je "prelijepa", no par je tri mjeseca kasnije započeo vezu. "Bila sam povrijeđena. Ali više od toga bila sam bijesna. Htjela sam ga odmah izbaciti i razvesti se od njega", dodala je. Otkrila je i kako je vidjela sve njegove poruke koje bi se pojavile na njihovom tabletu prije nego što bi ih on izbrisao, pa je imala screenshotove svega toga.

Međutim, odlučila je pričekati nekoliko mjeseci kako bi se suočila s parom. Žena je nastavila: "Umjesto toga čekala sam još gotovo šest mjeseci. Mjesec dana prije nego što je diplomirala otišla sam kod bake i djeda i slomila se. Rekla sam im da sam upravo saznala za prevaru i da sam shrvana što mi je moja vlastita obitelj učinila tako nešto. Ostao sam kod njih par tjedana. Moj muž je pokušao doći do mene, ali nisam razgovarala s njim. Baka mi je pomogla pronaći odvjetnika za razvod tijekom tog vremena."

Žena je objasnila da je njezina kuća "predbračna imovina" i da je pokrivena njezinim predbračnim ugovorom, pa je svom mužu dala mjesec dana da se iseli. "Moji djed i baka su stara škola po pitanju braka i obitelji. Jako su ljutiti. Rekli su da ne mogu popraviti ono što je ona učinila, ali su mogli jasno izraziti svoje nezadovoljstvo. Dali su mi njezin novac.Uvalila se u studentske zajmove jer je znala da ih može vratiti, odnosno da će to baka i djed učiniti za nju. Također je odabrala diplomu koja nije baš toliko popularna pa neće imati veliku plaću po završetku škole", otkrila je u objavi.

Bivši ju moli da mu dopusti da ostane jer ju voli. Rekla mu je da ne bi spavao s drugim ženama da ju zaista voli. Tvrdi da samo želi ostati jer nema gdje drugdje živjet. Budući da je ostavila svoju sestričnu u financijskoj nevolji, teta i tetak su ljuti na nju jer je "zeznula njihovo dijete s tolikim novcem", no žena se branila i rekla da nije imala namjeru uzeti novac, ali je rekla da je to "samo glazura na torti". Dodala je kako joj je drago što je sve gotovo i što joj se muž odselio i što se razvode, ali je priznala da se osjeća krivom što se nije odmah suočila s njima i u to uvukla njihovu baku i djeda. "Jesam li otišla predaleko i čini li me to najgorom osobom u ovoj situaciji?, upitala je, a korisnici Reddita hrlili u komentare kako bi iznijeli svoje mišljenje.

"Znala je da čini lošu stvar i trebala je znati da bi moglo biti posljedica. Ona više nije dijete, sama je odgovorna za svoje postupke", napisao je jedan korisnik. Dok je drugi dodao: "Točno su znali što rade. Ako ona nije uzela u obzir potencijalne posljedice, onda je ona sama kriva za svoju financijsku situaciju, a i ostatak. Znala je da će joj obitelj suditi. Pa to je muž njezine sestrične!"

