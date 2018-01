Seksala se svaki dan tijekom cijele godine, evo što stručnjaci kažu o tome

Nakon što je američka spisateljica Brittany Gibbons u knjizi Fat Girl Walking, opisala kako se godinu dana seksala svaki dan te da se zbog toga osjećala puno bolje u svome tijelu, psiholozi tvrde kako to baš nije uvijek tako.

Dr. Sheri Jacobson kaže kako je Brittany Gibbons imala jednu veliku prednost u svom pokusu od godine dana, odnosno supruga koji joj je cijelo vrijeme bio 'na raspolaganju' i podupirao je.

– Ona je bila u sigurnoj vezi u kojoj je mogla reći što želi, mogla je biti ranjiva kada je to htjela i sl. U takvoj jedinstvenoj situaciji, seks može pomoći da se bolje osjećate u svome tijelu. No ne možemo uzeti ovaj primjer i tvrditi :Da, seks gradi samopouzdanje' – kaže dr. Jacobson za Indy100.

Ona tvrdi kako prisiljavanje samog sebe na seks svaki dan iako to vaše tijelo i svijest ne žele može biti poprilično opasno.

– Ako ćete se seksati svaki dan, primjerice, s različitim partnerima jer niste u vezi samo da bi se osjećali bolje u svome tijelu može dovesti do toga da se osjećate posramljeno, bezvrijedno i depresivno. To bi značilo da se tjeramo na seks samo kako bi mogli reći da to radimo svaki dan umjesto da slušamo svoje potrebe i prepoznamo trenutak kada to stvarno želimo. Zbog toga to može biti iznimno opasna igra – rekla je ona.

Ništa bolje neće biti ni ako to radite s partnerom s kojim ste u vezi, odnosno braku, a oboje ne želite seks.

– Ako oboje uistinu želite seks svaki dan i zbog toga se dobro osjećate, onda je to u redu, no ako to radite samo kako bi prekrižili dan na kalendaru, onda je pogrešna metoda – dodaje dr. Jacobson.

Ovo su znakovi da žena želi seks. Prepoznajte ih!