'Seks s mlađom ljubavnicom je nevjerojatan, odlučio sam: Ostavit ću obitelj zbog nje'

Uspješan poslovni čovjek ima suprugu i dva sina, ali u braku je postao jako nezadovoljan. Naime, sve mora biti onako kako želi njegova supruga. "Nije romantična, prezire javno iskazivanje nježnosti, a kad upoznaje nove ljude uvijek je bezobrazna. Seks je dosadan, ako ga uopće i ima, a meni ta cijela situacija nikako ne odgovara. Romantičan sam, volim putovanja, restorane, uzbudljive spojeve. Upoznao sam kolegicu na poslu koja radi na recepciji. Lijepa i slobodna 26--godišnjakinja odmah mi je bila privlačna. Nakon jednog razgovora otpratio sam ju u njezinu sobu, ali ništa se nije dogodilo", napisao je jedan muškarac za The Sun.



Ipak nije mogao prestati razmišljati o njoj, pa joj je poslao poruku. Vidjeli su se sljedeći tjedan i napokon je dobio poljubac za kojim je čeznuo. Složili su se da je to samo zabava, ali je brzo preraslo u strastvenu vezu. Tijekom karantene nisu bili u mogućnosti viđati se, pa ju je pokušao preboljeti, ali nije uspjelo. Ona je sve o čemu razmišlja, a sada je odlučio da zbog nje želi ostaviti suprugu. Ne želi nikoga povrijediti i ne može podnijeti mogućnost da će povrijediti djecu, ali ne vidi neki drugi način da riješi situaciju.



"Povrijedili biste najmanje troje ljudi, a obitelj i prijatelji vas nikad više ne bi gledali na isti način. Jeste li zaista razmislili što će prekid vašeg braka i obitelji učiniti vama i vašoj vezi? Uživali ste u tajnim sastancima i seksi spojevima sa svojom ljubavnicom., ali ne znam jeste li svjesni da to više neće biti afera već će ona biti nakon nekog vremena uključena i u život vaše djece. Odvojite se od nje još jednom i recite svojoj ženi koliko ste nesretni. Može biti da je sramežljiva, a ne bezobrazna. Zatražite pomoć za rješavanje vaših odnosa na jedan ili drugi način, koji je najbolji i za vašu djecu", dgovorila mu je Deidre.

