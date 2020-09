'Doselio sam se kod djevojke i zaljubio u njezinu majku... Trebam li s njom započeti vezu?'

- Zaljubljujem se u mamu svoje djevojke. Znam da to zvuči pogrešno, ali čini mi se da je jedino ispravno. Doselio sam se kod djevojke i njezinih roditelja radi karantene. Oboje imamo 25, a njezina mama 50. Njezin otac ima 55 godina. U početku je sve bilo dobro, ali je moja djevojka počela piti svaku večer. Brzo sam shvatio da to radi i njezin otac, a pritom postanu nasilni. Razgovarao sam s njezinom majkom i krenuo je tješiti, no u cijeloj situaciji, u nju sam se i zaljubio. Trebam li ostati s nasilnom djevojkom ili ljubav, pak, potražiti s njezinom majkom?, pitao je jedan muškarac stručnjakinju Deidre, prenosi The Sun.

- Nijedno nije u redu. Mama vaše djevojke dvostruko je starija od vas. Jeste li o svemu dobro razmislili? U taj dom ste došli da budete s djevojkom. Ako je vaša veza gotova, iselite se. Nije dobra ideja zbližavati se sa suprugom drugog muškarca, pogotovo dok živite pod njihovim krovom. Bolje istražite kako riješiti problem alkoholizma i predložite mami svoje djevojke da zajedno riješite njihov problem, odgovorila mu je Deidre.

Zbog koronavirusa jedemo manje čokolade i više kupujemo domaće kekse i vafle: