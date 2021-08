'Seks s dečkom je užasno dosadan, ali on tvrdi da sam ja loša u krevetu'

- Seks s mojim dečkom je predvidljiv i dosadan, a ipak ima obraza reći da sam ja loša u krevetu. On ima 27 godina, a ja 25. Iako često ostajem nezadovoljena, nikada mu se nisam požalila i smatram da nije u redu da me on ponižava - napisala je jedna djevojka za The Sun.

Čak joj je pokazao fotografije djevojaka s kojima je bio u prošlosti i detaljno joj ispričao što su radili u krevetu, a onda joj je rekao da je svaka žena s kojom je bio prije bila daleko bolja od nje u krevetu.

- U posljednje vrijeme gotovo da nismo uopće imali seks i jako mi nedostaje. Prije sam privlačila toliko pažnje muškaraca, a sada od njega ne dobivam apsolutno ništa. Kad sam s njim moje je samopouzdanje uništeno. Počela sam razmišljati o seksu za jednu noć kako bih mogla dobiti zadovoljstvo - nastavila je.

- Ne zvuči kao da puno dobivate iz ove veze. Netko tko vas voli ne bi vas trebao ponižavati i uništavati vam samopouzdanje. Možda biste se trebali početi žaliti i na njegovu izvedbu! Recite mu da se ne osjećate zadovoljno i ako ne možete poboljšati svoj seksualni život, zapitajte se želite li uopće ovakvu vezu - odgovorila joj je Deidre.

