'Seks s bivšim dečkom je sjajan, ali osjećam se krivo jer sam prijateljica s njegovom suprugom'

- Moj bivši dečko uspio me nagovoriti na aferu. Volim naš seks, ali osjećam se krivo jer je sada oženjen, a njegova supruga postala mi je prava prijateljica - napisala je jedna djevojka za The Sun.

Prekinuli se prije dvije godine, ali su ostali prijatelji na društvenim mrežama. Oni zajedno rade na poslu i tamo je i krenula njihova veza. Trajala je godinu dana, ali onda je on prekinuo i rekao da nije spreman za vezu. No, onda je na društvenim mrežama vidjela da se šest mjeseci kasnije zaručio i oženio.

- Njegova nova supruga pridružila se našoj tvrtki i stvarno smo se dobro složila. Vrijedna je i jako dobra zabava. Ali mislim da ona ne zna za moj odnos s njezinim suprugom. Jedne večeri mi je rekao da ne može prestati misliti o meni i tada je ponovno počela naša afera. Smatram ga neodoljivim, ali ne želim uništiti njihov brak - nastavila je.

- Moguće je da je njegov novi brak bio pogreška. Ako je tako, mora to riješiti. No, očito i dalje osjećate prema njemu, pa nemojte na kraju biti njegov poziv za seks. Vrijedite više od toga. Objasnite da mu dajete prostor za razgovor sa suprugom i prekid braka ako je to ono što želi, ali da ne može imati oboje. Kad istekne vaše zadano brijem, barem ćete znati gdje stojite i ima li ova veza nade ili je vrijeme da završite zauvijek - odgovorila joj je Deidre.

