'Seks nam je sjajan, no on čeka dijete s bivšom djevojkom. Trebam li ga čekati?'

- Seks nam je nevjerojatan, no on zapravo nije moj dečko. Naime, njegova bivša djevojka ostala je trudna, a on pokušava ponovno biti s njom. Bila sam ludo zaljubljena u njega godinama i oduševljena kad me pozvao da izađemo - napisala je jedna djevojka za The Sun.

U početku je sve bilo super - išli su na razne spojeve i pričali o svemu, ali nakon mjesec dana saznao je da je njegova bivša djevojka ostala trudna. Bio je potresen, ali ona mu je rekla da će ostati uz njega.

- Dali smo sve od sebe, ali ubrzo je svemu došao kraj. Rekao mi je da mu se jako sviđam i da mu je žao što je sve zabrljao. Otišao je svojoj bivšoj te pokušao ponovno biti u vezi s njom. No, nakon nekog vremena, poslao mi je poruku i zamolio da se nađemo. Nisam mogla reći ne. Mazili smo se i ljubili kao i prije i bilo je jako lijepo - nastavila.

Prošli mjesec joj je rekao da on i njegova djevojka imaju probleme pa ga je pokušala podržati kao i svakog prijatelja. Međutim, poruke među njima postale su učestalije te su se počeli viđati i seksati se

- Sada smo bliži nego ikad prije. Izlazimo i provodimo vikende zajedno, mazimo se i ljubimo i seks je bolji nego ikad. Kaže da mu se jako sviđam, ali treba pokušati još jednom sa svojom bivšom radi djeteta. Ako to ne uspije, vratit će mi se i oženiti. Trebam li čekati ili krenuti dalje? - pitala se.

- Molim vas, krenite dalje. Ako se želi zaista potruditi obnoviti odnos s bivšom radi djeteta, što radi s vama? Ako ne želi dati sve od sebe, zašto ne bi bio iskren sa svojom bivšom i rekao joj da je pronašao nekoga novog? Tada bi barem znala gdje stoji. Sigurna sam da mu se sviđate, ali nije fer prema vama, svojoj djevojci ili djetetu. Zaslužujete mnogo bolje od ovoga. Recite mu da prioritet treba biti dijete i da mu nećete stati na put - odgovorila joj je Deidre.

