Sebičnost je zapravo dobra za mentalno zdravlje, tvrdi motivacijska trenerica

Sebičnost se smatra manom, ali u nekim situacijama trebate birati sebe i staviti se na prvo mjesto. Prijatelji vas opterećuju svojim problemima i uvijek pričaju samo o sebi? Pristajete na susrete i aktivnosti s prijateljima i kada biste htjeli nešto drugo raditi, biti sami? Uvijek stavljate druge ispred sebe? Vrijeme je da to promijenite jer, kako kaže motivacijska trenerica Michelle Elman, sebičnost ponekad može biti dobra za vaše mentalno zdravlje.



"Ljudi misle da, ako žele biti dobra osoba, tuđe potrebe trebaju staviti ispred vlastitih. Čim stave svoje ispred tuđih misle da su sebični i osjećaju se loše", kaže Michelle i dodaje da imate na umu da, ako tuđe potrebe stavljate ispred vlastitih, obično vam ne preostaje vremena ni energije za vlastite.



S ovim problemom se, kaže Michelle, češće susreću žene - njima se nameće da moraju obitelj, djecu i supruga staviti ispred svoje karijere kako bi bile dobra osoba, no je li to zdravo za njih? "Jesu li one zaista sretne ako ne slijede neke svoje snove? Zašto ne biste dali prednost svom zdravlju i dobrobiti?", pita se.



Michelle vjeruje da je za ljubav prema sebi potrebno biti sebičan u nekim situacijama i da se trebaju postaviti granice kada se čine stvari za druge, prenosi Metro.

"Imati granice ne znači isključiti se, biti zao ili odbiti biti timski igrač. Radi se o prepoznavanju nečega što je važno za vašu dobrobit. To je način na koji komuniciramo što je prihvatljivo, a što nije. One su neophodne za samopoštovanje, samopouzdanje i osobnu moć."



Podijelila je i nekoliko savjeta za početak:

1. Naučite reći 'ne' - u početku će vam biti malo neugodno i čudno, ali inače nećete nikako moći postaviti granicu. Također, nemojte opravdavati taj svoj 'ne' i objašnjavati se.

2. Budite oprezni - u početku će ljudi pokušati manipulirati s vama jer su navikli da činite ono što oni žele, imajte to na umu.

3. Cijenite sebe - riješite se onog pitanja u glavi što će okolina misliti i što ako se naljute. Recite sebi da vi i vaše vrijeme vrijedite i da imate pravo da se prema vama bolje postupa.

