'Saznala sam da me suprug vara i sada sam opsjednuta time da pronađem sve njegove ljubavnice'

- Otkada sam otkrila da me moj muž vara, postala sam opsjednuta traženjem njegovih ljubavnica. Ja imam 34 godine, a on 36, ali čini se da su njegov tip žene u 50-ima i 60-ima koje zaista tako i izgledaju. Nisam imala pojma što se događa sve dok nisam pronašla sumnjive poruke na njegovom mobitelu, koje su me dovele do stranice za upoznavanje na kojoj sam vidjela da se fokusira samo na puno starije žene - napisala je jedna žena za The Sun.

Sve žene bile su odjevene u oskudnu odjeću i imale su loše obojenu kosu, a uskoro je u porukama vidjela i da je imao spolni odnos s mnogima od njih. Suočila ga je s tim i on ju je molio za oprost, rekavši joj da je to bilo samo jednom, ali ona je znala da laže jer je bio s nekoliko žena.

- Uvijek smo imali vrlo aktivan i ugodan seksualni život, tako da nije kao da je trebao tražiti to negdje drugdje. Muka mi je kad pomislim na trenutke kada smo imali seks bez prezervativa, znajući da je spavao i s njima. Noću ležim budna i to me užasno muči. Želim znati svaki detalj o tome što je radio i s kim, i želim razgovarati s tim ženama da saznam što one imaju, a ja nemam. No, sada se odjavio sa stranice i izbrisao poruke, pa ne mogu - nastavila je.

Njezin suprug uvijek je bio partner pun ljubavi i fantastičan tata i nije joj jasno kako se pretvorio u varalicu koji je toliko lud za seksom. Sada joj se čini kao da je sve izgubljeno, te da je uništio njihov odnos i njihovu obitelj.

- Doživjeli ste užasan šok i uznemireni ste. Neki muškarci varaju s naizgled neuobičajenim ponašanjem, nakon što su se pokazali kao savršeni muževi. To dolazi iz straha od gubitka svakog identiteta, a varanje je njihov jedini način izražavanja. Vaš muž je unišio vaše povjerenje i i natjerao vas da sve preispitate. Recite mu kako se osjećate i da morate razumijeti njegovu želju za starijim ženama. Moglo bi biti da on odabere potpuno drugačiji tip od vas kako bi u svom umu držao to dvoje potpuno odvojenim. Bili ste sretni prije nego što ste otkrili njegovu nevjeru, a imate i dijete o kojemu morate razmišljati pa se isplati još potruditi oko odnosa - odgovorila joj je Deidre.

