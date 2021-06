Samohrani gay otac posvojio šestero djece s posebnim potrebama i pružio im divan dom

Ben Carpenter, 37-godišnji samohrani gay otac iz Huddersfielda u Engleskoj, posvojio je šestero djece u posljednjih 16 godina.



Kada mu je bila samo 21 godina Ben je odlučio pružiti dom i ljubav djetetu s posebnim potrebama. Posvojio je Jacka koji ima autizam i tako postao najmlađi homoseksualac u Velikoj Britaniji koji je uspio dobiti papire i posvojenje.



Nakon Jacka, stigla je Ruby, danas 11-godišnja djevojčica s posebnim potrebama, zatim njezina sestra Lily (9) koja je gluha, Joseph (6) koji ima Downov sindrom. Peto dijete koje je posvojio bio je dječak s rijetkim genetskim poremećajem i koji je 2019. godine preminuo od sepse.



Nakon što ga je pogodila velika tragedija, Ben je mislio da više neće posvajati, ali u travnju prošle godine odlučio je pružiti pomoć i ljubav još jednom djetetu – malenom Louisu koji ima cerebralnu paralizu i slijep je.

Ben, koji je prije posvajanja bio njegovatelj, kaže kako je oduvijek znao da želi imati obitelj, ali da ne želi biti biološki otac već pomoći djeci kojima je to najviše potrebno.



Kada je krenuo u proces, morao je pokazati da je dovoljno zreo i da može pružiti toj djeci ono što im treba. "Ono što je dobro kod posvajanja, za razliku od prirodnog puta kojim se dobivaju djeca, jest to što možete birati spol djeteta. Tako sam za početak uzeo dječaka, a zatim djevojčicu jer sam mislio da će to biti savršen par. Zatim su me pitali hoću li uzeti i biološku sestru svoje Ruby i pristao sam. Kako sam imao dvije djevojčice i jednog dječaka, odlučio sam posvojiti još jednog da bude jednak broj", priča otac.



Kuća im je, kaže, uvijek puna veselja i radosti, a djeca se međusobno odlično slažu.

Superdad Ben Carpenter 'extremely proud' after adopting sixth childhttps://t.co/Rej0cQ4kdQ — ExaminerLive (@Examiner) October 7, 2020

"Puni su podrške jedni za druge i jako sam ponosan što sam uspio stvoriti dobru okolinu za njih koja je puna ljubavi. Možda jesam promijenio njihov život, ali i oni su moj – i to drastično."



Za Daily Mail rekao je da još uvijek nije odlučio želi li stati s posvajanjem.

