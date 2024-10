Samo šest sekundi u danu može spasiti vašu ljubavnu vezu, a znamo i kako!

"Ljudi su opsjednuti poljupcem od šest sekundi jer se čini kao trik kojim možete zaobići sukobe ili nedostatak entuzijazma u vezi te pružiti čarobnu pilulu koja će ubrzati kemiju s partnerom", kaže Damona Hoffman, voditeljica podcasta The Dates & Mates. Iako možda zvuči previše jednostavno, i ne baš najromantičniji ili najspontaniji način za izražavanje ljubavi, postoje istraživanja koja sugeriraju da ovaj ritual može stvarno poboljšati veze, prenosi USA Today.

Pravilo poljupca od šest sekundi skovao je John Gottman, bračni i obiteljski terapeut, autor i istraživač, koji je zajedno sa svojom suprugom, kliničkom psihologinjom Julie Schwartz Gottman, osnovao The Gottman Institute. Sociolozi su za knjigu o samopomoći u vezama The Normal Bar proveli istraživanje na 70.000 ljudi u 24 zemlje i utvrdili da male geste koje pokazuju ljubav tijekom dana imaju veliki utjecaj na dugoročnu sreću i uspjeh parova.

"Ljudi koji zaista uživaju u svom seksualnom životu općenito čine te male stvari koje nemaju veze s onim što se događa u spavaćoj sobi", kaže John Gottman za USA Today. Sve se svodi na aktivnosti koje povećavaju razinu oksitocina u mozgu, objašnjava. Ljubljenje najmanje šest sekundi ili zagrljaj od 20 sekundi pokreću oslobađanje oksitocina, koji pomaže parovima da se povežu i osjećaju međusobno povjerenje. Osim toga, stručnjaci kažu da promjena rutine i stvaranje intimnih rituala mogu ojačati veze. "Veliki sam zagovornik 'spore ljubavi', a to uključuje imati namjeru iza svake akcije i uzeti vrijeme za povezivanje s partnerom, a poljubac od šest sekundi radi upravo to", kaže Hoffman.

Neki kritičari tvrde da koncept praćenja točnog vremena trajanja poljupca može imati suprotan učinak od željenog: učiniti romansu napetom i prisilnom, umjesto da bude trenutak za povezivanje. "Nikada ne želite raditi nešto s partnerom iz obveze, a jedna mana rituala poljupca od šest sekundi je to što biste se mogli naći u njemu bez inspiracije", kaže Hoffman. "Ako ste usredotočeni na brojanje vremena, propustit ćete bit vježbe." Iako šest sekundi predstavlja minimalno vrijeme za koje Gottman kaže da ima učinak, to ne znači da morate doslovno brojati do šest u svojoj glavi prije nego što stanete. Iznad svega, Gottman naglašava da je ovo način kako biste se svakodnevno povezali na značajan način. Samo se "opustite i uživajte u poljupcu."

Bez obzira na to izlazite li godinu dana ili ste u braku već 40 godina, poljubac od šest sekundi ima potencijal ojačati vašu povezanost s voljenom osobom. Za one koji žele uvesti novi način povezivanja s partnerom, stručnjaci preporučuju primjenu ovog pravila tijekom "ponovnog susreta", poput dolaska kući s posla. "Mnogo puta taj susret prođe neprimjetno", kaže Gottman. "Ljudi tome ne pridaju važnost, ali ako ritualiziraju zagrljaj od 20 sekundi ili poljubac od šest sekundi, ili oboje, tada se odmah, fiziološki, sve opušta i osjećaju se kao kod kuće i sigurno."

