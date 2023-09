'Već 2 g. sam u vezi s curom koja je svugdje super osim u restoranima: Tamo postane čudovište!'

Sa svojom sam djevojkom u vezi dvije godine i u gotovo svakom pogledu, ona je prava za mene. Želim se oženiti s njom, ali se zbog jedne stvari premišljam. Shvaćam da će možda zvučati beznačajno, ali mene iz nekog razlog jako smeta..., napisao je muškarac na Redditu i objasnio da njegova djevojka konobarima uvijek ostavi premalu napojnicu, iako oboje imaju dobre poslove i novac ni njoj ni njemu nije problem. "Kada skupa izađemo, izmjenjujemo se u plaćanju i, iako ja obično ostavim 20% od računa ili više, ona redovito ostavi samo dva, tri dolara napojnice. Ponekad pokušam umjesto nje ostaviti novac na stolu, ali se tada uzruja, uzme novac i vrati mi ga. Imali smo tek nekoliko svađa i gotovo svaka je tako počela. Apsolutno je uvjerena da je nekoliko dolara napojnice više nego dovoljno, iako sama novac dobiva od svoje obitelji. Njezini su nas roditelji prošli Božić izveli u vrlo skupi restoran, a njen je tata više puta naglasio kako je 'ostavio 20 dolara jer su praznici', iako je račun bio veći od 500 dolara", napisao je.

A to, kaže, nije sve; gotovo svako jelo koje dobije ona pošalje natrag i uvijek ne valja s onim što ona naruči. Hamburger nije dovoljno pečen ili je previše pečen, u njezinoj salati ima prljavštine, tjestenina je prekuhana ili pretvrda. I tako svaki put. “Iako nije nasilna, svaki se put s konobarima svađa oko računa i traži da razgovara s menadžerom da joj se račun umanji jer nije zadovoljna. Nije važno gdje smo… ona nikad ne plaća cijeli iznos.”

Uvjeren je, kaže, da je svoje ponašanje njegova djevojka naučila od svojih roditelja, pa on to sve trpi jer vjeruje da oni ne zna da nešto radi pogrešno. “Došlo je do toga da mrzim s njom ići vani jesti jer znam što će se dogoditi. Potpuno je svjesna kako bi davanje napojnica trebalo funkcionirati, ali inzistira na tome da to nije obavezno i da neće bacati novac".

“Nema druge situacije u kojoj se ponaša tako asocijalno osim u restoranu. Ne mogu to shvatiti. Svugdje drugdje je ljubazna, razumna i draga, ali čim je u restoranu, pretvori se u čudovište”, zaključio je. “Meni je način na koji osoba tretira konobara svojevrsni test osobnosti. Radio sam u restoranima više od 20 godina i kad bih jednom otišao s nekim na spoj i on se tako ponašao, pobjegao bih i izbrisao mu broj”, napisao je jedan korisnik.

“Moj brat je bio grozan kad bi davao napojnicu. Kad me je došao posjetiti u New York, izveo me na ručak i objasnio sam mu zašto je 20% standard, a tada sam i sam bio konobar. Sada daje dobre napojnice jer zna za minimalnu plaću koja se daje konobarima, no ako je ona svega toga svjesna, bježite!", poručio je drugi, a prenio Mirror.

