Učiteljicu kritizirali jer učenicima dopušta da idu u WC samo tri puta mjesečno: ‘Kako okrutno!’

Jednu profesoricu su osudili na internetu zbog okrutne i neuobičajene politike prema kojoj je svojim učenicima dopuštala korištenje toaleta samo tri puta mjesečno. Mjera je navedena je u poruci koju je neidentificirana učiteljica izdala učenicima, prema objavi na Redditu koja je trenutno jako popularna internetu, piše NY Post.

Još uvijek nije jasno što je potaknulo tu mjeru, iako se pretpostavlja da se radilo o borbi protiv stalnog izlaženja i provođenja previše vremena na WC-u. Prema poruci, studentima s naslovljenom kao "karta za kupaonicu" dodijeljene su "tri karte mjesečno" koje su učenici morali predati svaki put kad su koristili kupaonicu.

U upozorenju je navedeno da napuštanje učionice bez dopuštenja "automatski koristi" jednu od ovih karata za zahod. U međuvremenu, profesorica će provjeriti ime korisnika WC-a i pratiti koliko ih dugo nema, a ove propusnice ne mogu se prebacivati s jednog učenika na drugog. "Ne smijete koristiti kartu drugog razreda i te se karte ne mijenjaju", upozorava se u poruci. Reddit nije previše blagonaklonio politiku ove profesorice. “Samo izađi. Što će učiniti? Reći roditeljima da si išao piškiti?", napisao je jedan korisnik. Drugi se našalio: “Odaberi kut, bilo koji kut, i to je sada kut za mokrenje. Neka cijeli razred zna.”

Drugi korisnici podijelili su svoja iskustva sa sličnim pravilima. “Moj me učitelj u drugom razredu jednostavno mrzio,” prisjetio se jedan Redditor. “Jednog dana sam se sam popiškio jer mi nije dopustio da odem u kupaonicu. Zatim, kada se moja jako ljuta majka pojavila u školi, pokušala joj je reći da sam to učinio namjerno kako bih smetao.” Drugi je ispričao: “Imao sam učiteljicu, 3. razred, koja me toliko mrzila da je čak i kad sam čekao na zahod (za njega je bio red) dopustila bilo kome da ide ispred mene. Nedavno sam tijekom tog ljeta bio u bolnici zbog zatvora. Ako netko želi savjet u vezi ovoga, neka samo ode u zahod. Bolje je tražiti oprost nego dopuštenje.”

Srećom, u nekim je slučajevima "policija za WC" dobila kaznu na epski način. “Prije mnogo godina, kad sam bio nervozan tinejdžer, tip na mom satu matematike tražio je dopuštenje da ide na WC i nije ga dobio”, rekao je jedan komentator. “Nije to dobro podnio i završio je tako što je otišao do prednjeg dijela razreda i mokrio u kantu za smeće pokraj učiteljičinog stola, pred svima. Učiteljica nije bila sretna, a klincu bi se kasnije zbog toga povremeno smijali njegovi vršnjaci, ali škola je definitivno ublažila odbijanja nakon te predstave adolescentske dominacije...”

